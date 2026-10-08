Sánchez acata el fallo del Supremo que anula el decreto de universidades pero avisa: "No nos cruzamos de brazos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que acatan el fallo del Tribunal Supremo que anula el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Consejo de Ministros, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

No obstante, Sánchez ha avisado de que no se cruzan "de brazos" y ya están trabajando "en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio".

"La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes", ha señalado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X.

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.

El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.