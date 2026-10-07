La abogada de Maricarmen dice tras su muerte que "no estaríamos en esta situación" si se hubiese suspendido el desahucio

Maricarmen Abascal. - EUROPA PRESS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha asegurado que es "evidente" el "deterioro" en la salud de Maricarmen durante el último año de este proceso de desahucio y ha advertido que, de haberse suspendido el lanzamiento como solicitaron, "hoy no estaríamos en esta situación".

Duro ha comparado las imágenes de hace un año, durante el "primer intento de desahucio de Maricamen". "Estaba en la calle andando, cantando, era una persona totalmente autónoma", ha destacado, frente a "cómo llegó al segundo y tercer intento": "Una persona en silla de ruedas con mucho menos autonomía y vemos cómo se la sacó de su casa en una camilla", ha afirmado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Un contraste que le ha provocado "rabia" porque "hay culpables de su muerte". "La violencia de ese tipo de procedimientos y de desahucios que se dan todos los días en nuestro país tiene unas consecuencias, un impacto en la salud que es evidente y que con este caso hemos podido verlo casi en directo", ha añadido.

La abogada de Maricarmen ha denunciado la gravedad de que "dé igual" desahuciar "a una persona de 87 años rompiendo su puerta con una radial e ingresarla en el hospital" y que no haya "ningún medio para evitar que ese lanzamiento se produzca de esa forma".

Asimismo, ha confirmado que no ha recibido llamadas personales del ámbito político en estas dos semanas, aunque sí ha estado en contacto con Casa 47, la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda, con lo que se comenzó un "proceso de intermediación en junio".

Por ello, ha criticado la falta de alternativas por parte de las administraciones y que tuviese que ser la "empresa que la desahució" quien se la ofreciera finalmente.

Pese a que el desahucio se produjo el pasado 23 de septiembre, Duro ha asegurado que Maricarmen "ha llegado a ser muy consciente" y "sabe perfectamente" la "repercusión" que ha tenido su caso.

La abogada se encontraba a la espera de firmar el contrato con Maricarmen esta semana para que pudiera volver a su casa "pero finalmente no ha sido posible", ha lamentado.