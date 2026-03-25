DHV Technology, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience, Dcoop, Pilatus Aircraft y Acesur, Premios Andalucía Trade 2025

Foto de familia de los galardonados con el Premio Trade Andalucía 2025. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las seis empresas ganadoras de los Iº Premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza 2025 han recibido este miércoles sus galardones en un acto celebrado en el Teatro Central de Sevilla, ante más de 450 invitados del mundo empresarial andaluz: la cooperativa Dcoop, en la categoría de Trayectoria Empresarial; la compañía Pilatus Aircraft Ibérica, como proyecto inversor internacional, en la modalidad de Invest in Andalucía; la empresa Acesur (Aceites del Sur-Coosur), en la de Desarrollo Industrial; DHV Technology, en la categoría de Desarrollo Internacional; Biorizon Biotech, en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento; y Cobiomic Bioscience, en la de Startup.

Los encargados de entregar los premios han sido la consejera de Economía, Hacienda y Desarrollo Social, y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez Rojas; el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro; y la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, y Medalla de Andalucía 2026, Ana Requena.

El acto de entrega de los premios ha sido presentado por la periodista Desirée García-Escribano, en el que el público ha disfrutado de las actuaciones en directo del Trio Alfatu, compuesto por profesores del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla: Juan Campos (guitarra), Julia Gonzalo (piano) y María Bono (violín).

La consejera y presidenta de Andalucía Trade ha sido la encargada de entregar los premios en las modalidades de Trayectoria Internacional e Invest in Andalucía.

En la categoría de Trayectoria Internacional, ha sid el presidente de Dcoop, Antonio Luque, quien ha recibido el galardón que reconoce a esta cooperativa malagueña, líder mundial de envasado y venta de aceite de oliva.

Por su parte, el reconocimiento Invest in Andalucía lo ha recibido la directora de Pilatus Aircraft Ibérica, Victoria Vallecillos, multinacional de origen suizo que ha creado una nueva planta de producción en la provincia de Sevilla, convirtiendo con ella a Andalucía en la única región del país con presencia de dos grandes fabricantes aeronáuticos, fortaleciendo su papel en el conjunto de esta industria en España y Europa.

En la categoría de Desarrollo Industrial ha sido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien ha hecho entrega del premio al director general de Acesur (Aceites del Sur-Coosur), Gonzalo Guillén, empresa de Jaén con gran implantación también en Sevilla y una de las compañías líderes en envasado y comercialización de aceite de oliva.

Asimismo, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha sido el encargado de entregar el premio al Desarrollo Internacional a Ismael Sánchez, director de Desarrollo de Productos de DHV Technology, empresa malagueña de alta tecnología que está especializada en el diseño, fabricación y cualificación de soluciones avanzadas de potencia para el sector espacio.

Por su parte, el CEO de Biorizon Biotech, David Iglesias, firma reconocida en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento, ha recogido el galardón de la presidenta y CEO de Randstad, y Medalla de Andalucía 2026, Ana Requena.

Esta multinacional biotecnológica con sede en El Alquián (Almería), está reconocida como pionera mundial en desarrollo de bioestimulantes y bioplaguicidas de origen natural a partir de microalgas, y de bacterias y extractos botánicos.

Por su parte, el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha sido el encargado de entregar el premio en la modalidad de Startups al fundador y CEO, Carlos Pérez Sánchez, y a la fundadora y directora Médica de Cobiomic Bioscience S.L., Clementina López Medina.

Esta startup fundada en 2022 como spin-off de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), nació con la misión de trasladar la investigación biomédica a la práctica clínica. La firma se centra en el desarrollo de herramientas diagnósticas y predictivas basadas en biomarcadores moleculares, integrando inteligencia artificial para impulsar la medicina personalizada, con especial énfasis en las enfermedades inflamatorias crónicas.

Los premios Andalucía Trade tienen carácter bienal, carecen de dotación económica y los galardonados han recibido una estatuilla, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, que ha sido producida para la ocasión en mármol blanco de Macael por la empresa almeriense Cuéllar Stone.

Los premios empresariales organizados por Andalucía Trade y cofinanciados con Feder, fueron convocados el pasado mes de septiembre y a lo largo de los meses posteriores han ido desarrollando un proceso participativo de presentación de candidaturas, elección de finalistas provinciales y ganadores, a través del trabajo de sus respectivos jurados.

En este proceso, han contado con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las Cámaras de Comercio de cada territorio; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus representaciones provinciales.

Estas entidades han ido participando en sus respectivos jurados: uno de carácter regional, que eligió a las seis empresas ganadoras, de entre las 47 finalistas seleccionadas previamente por los ocho jurados provinciales, a partir de las 300 empresas que presentaron sus candidaturas, requisito imprescindible para concurrir a estos galardones.

EMPRESAS GALARDONADAS

Así, el CEO de Biorizon Biotech, David Iglesias, ha señalado en delcaraciones a Europa Press que este reconocimiento supone "un gran orgullo", al tratarse de una empresa tecnológica andaluza en un ámbito clave como la innovación. Asimismo, ha subrayado que también implica "una responsabilidad para seguir creciendo, para seguir mejorando y para seguir aportando valor a la economía de Andalucía".

Iglesias ha puesto el foco en la innovación como eje central de la compañía, destacando que "hacemos cosas muy raras" y que trabajan de forma constante en cómo aportar valor a través del conocimiento y la ciencia. En este sentido, ha explicado que la empresa transforma ese conocimiento "en soluciones reales" dirigidas a una agricultura "más saludable y también mucho más sostenible".

En concreto, ha detallado que su actividad se basa en el desarrollo de productos alternativos a los fertilizantes tradicionales, con soluciones basadas en microalgas y otros microorganismos que permiten mejorar la productividad agrícola con menos insumos. "Al final tenga más ingresos con menos input en el sistema", ha resumido.

Por su parte, el director de desarrollo de producto de DHV Technology, Ismael Sánchez Toro, ha valorado el galardón como "un orgullo" y un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante años por la compañía.

Sánchez Toro ha destacado que el premio reconoce "un esfuerzo muy grande" basado en la internacionalización y la búsqueda de clientes en distintos mercados, así como la capacidad de la empresa para ofrecer soluciones que "el mercado no podía atender". En este sentido, ha subrayado el crecimiento sostenido de la compañía y su apuesta por un desarrollo "inteligente".

Asimismo, ha puesto en valor el origen de la empresa en Málaga y su posicionamiento en el sector espacial, señalando que han sido capaces de "poner el nombre de Málaga en el mundo en el sector" y que hoy resulta "muy satisfactorio" que se identifique a la ciudad y a Andalucía con su actividad.