Susana Díaz pide a Moreno que no se "esconda" tras el consejero de Salud en la crisis de listeriosis

Actualizado 12/09/2019 11:09:19 CET

Moreno le exige que diga en qué ha "mentido" la Junta, como acusaba en tuits "incendiarios"

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, ha pedido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que deje de "esconderse" tras su consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la crisis de la listeriosis, y comparezca en el Parlamento para contar la verdad de los acontecido después de las "múltiples mentiras" de su Gobierno que han agravado la alerta sanitaria.

Así se ha pronunciado Díaz durante su debate con el presidente de la Junta en la sesión de control del Pleno del Parlamento, donde Moreno le ha reprochado sus "graves acusaciones" con "tuits incendiarios" en los que acusaba al Gobierno autonómico de mentir.

"Me gustaría que me aclarara delante de toda la Cámara en qué ha mentido la Junta de Andalucía y el comité técnico profesional que ha hecho la evaluación de esta epidemia", según ha pedido Moreno a Díaz, a la que ha acusado de hacer "graves acusaciones, con tuits incediarios a lo largo de todo el verano, en un claro acto de irresponsabilidad institucional y de falta de altura política".

Asimismo, ha dicho a Díaz que si le hubiera preocupado realmente esta infección por listeriosis, hubiera reaccionado de manera distinta: "Si hubiera querido colaborar y le hubiera preocupado el problema, hubiera hecho alguna llamada al propio consejero o a mí mismo y yo la hubiera informado de todos y cada uno de los asuntos".

"Lo único que ha hecho ha sido poner tuits incendiarios, en un nivel de desesperación importante y viendo una oportunidad política para sacar un puñado de votos de una alerta sanitaria", según ha dicho Moreno a Díaz, apuntando que eso es impropio de una persona que ha sido presidenta de la Junta Andalucía y que parece que pronto ha perdido "su papel institucional".

Asimismo, le ha dicho que no le ha oído ni una sola propuesta ante una crisis sanitaria de este tipo y ha insistido en reprocharle que no diga en qué ha mentido la Junta de Andalucía: "No se puede tirar la piedra y esconder la mano".

El presidente ha defendido la gestión de su Gobierno ante esta crisis y que, según ha apuntado, tiene el "aval" de las organizaciones profesionales o sociedades médicas y científicas de este país. "Si tengo que elegir entre el aval de las sociedades profesionales y científicas o el aval de un Gobierno que mintió a los andaluces ocultan 500.000 andaluces en listas de espera (en referencia al anterior Ejecutivo andaluz del PSOE-A), me quedo con las sociedades científicas", según ha espetado a Díaz.

Por su parte, la dirigente socialista ha expresado su preocupación por la gestión "deficiente" que ha hecho el Gobierno andaluz ante esta alerta sanitaria y ha insistido en reclamar al presidente que comparezca en el Parlamento para explicar cómo va a afectar a la salud de los andaluces hoy; al sector cárnico, y a la propia imagen exterior de Andalucía.

"Se es presidente para lo bueno y para lo malo, para entregar distinciones y también para dar la cara, ponerse al frente de una crisis alimentaria y venir al Parlamento a dar explicaciones a todos los andaluces", ha dicho Díaz a Moreno, a quien ha reclamado que explique por qué el consejero de Salud "ha faltado a la verdad a todos los andaluces", con "múltiples mentiras que han agravado la alerta en Andalucía".

"¿Va a comparecer en el Parlamento o va a seguir escondido detrás de su consejero de Salud, que ya está deslegitimado y sólo hace de cinturón de seguridad a su persona?", ha preguntado Susana Díaz a Moreno. Le ha pedido que explique por qué no se dio la noticia de la alerta sanitaria en el minuto uno y, en cambio, se permitió que en algunos municipios se consumiera "carne contaminada el mismo día que su Gobierno sabía que esa alerta sanitaria esta ahí".

También le ha preguntado por qué, en un principio, se habló "tan bien" de la empresa de Sevilla donde se detectó la carne infectada y días después se la atacó. Susana Díaz ha considerado que las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a conocer la verdad y a que una alerta sanitaria de este tipo no vuelva a suceder en Andalucía.