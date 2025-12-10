Diez jóvenes gitanos acceden al sector de la refrigeración y climatización en Lucena (Córdoba) con 'Aprender Trabajando'

Foto de familia en la clausura del programa. - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

LUCENA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

Unicef España, Iberdrola y Fundación Secretariado Gitano (FSG) han clausurado este miércoles la iniciativa 'Aprender Trabajando' desarrollada en Lucena (Córdoba), dirigida a mejorar la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y que ha permitido que diez jóvenes de la comunidad gitana accedan al mercado laboral en el sector de la refrigeración y climatización.

Según ha indicado la Fundación Secretariado Gitano en una nota, el programa, que ha permitido a los jóvenes obtener un certificado de profesionalidad, ha incluido una parte formativa en aula (35% de la jornada) y otra de actividad laboral productiva en empresas (65%) a través de un contrato de formación en alternancia de seis meses de duración en el sector de la refrigeración y de la climatización.

Para José Santiago (26 años), uno de los participantes, esta experiencia ha sido "una gran oportunidad", motivo por el que se ha mostrado "muy agradecido con la FSG y Keyter. Tenemos mucha suerte, pero también mucha responsabilidad por dejar en buen lugar al pueblo gitano", ha afirmado, antes de asegurar que "me gustaría continuar trabajando en este sector".

Este programa, desarrollado entre marzo y diciembre de 2025 y dirigido a jóvenes que necesitan acceder a cualificación y experiencia laboral, ha sido implementado por la Fundación Secretariado Gitano en el marco de Generation Unlimited España, una alianza multiactor impulsada por Unicef España que busca la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus e Iberdrola, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) y cinco de sus empresas asociadas --Coreco, Efficold, Infrico, Intarcon y Keyter--. De manera conjunta, a través de esta iniciativa desarrollada en Lucena, promueven oportunidades para jóvenes en el ámbito de la economía verde como es el sector de la bomba de calor.

Para el director autonómico de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, Juan Reyes, esta experiencia es "un gran paso hacia la inclusión sociolaboral de la población gitana", y ha señalado que "quién nos iba a decir hace 25 años que en la Fundación Secretariado Gitano íbamos a llegar tan lejos en la empleabilidad por cuenta ajena".

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, ha valorado que "la descarbonización de la economía a través de la electrificación y las energías renovables es una palanca de generación de oportunidades industriales y de empleo para todos. Este proyecto es un claro ejemplo de ello, logrando la incorporación de jóvenes en situación de vulnerabilidad a sectores tecnológicos e industriales en plena expansión".

"Trabajar en alianzas multiactor es clave para afrontar el gran reto de la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad", ha explicado Claudia Zafra, presidenta de Unicef Comité Andalucía, quien ha señalado que "involucrando a jóvenes, empresas, sector público, academia y organizaciones sociales que acompañan, de forma integral, todo el proceso y situando en el centro al joven y su talento estamos logrando una inclusión real".

A continuación, el presidente de AFAR, Joaquín Alberto Peñálver, ha destacado que "este proyecto demuestra que cuando administraciones, entidades y empresas caminamos juntos, AFAR cumple su misión: hacer más fuerte al sector, en este caso, dando oportunidades que transforman vidas y elevando la competitividad de nuestras empresas".

Por último, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha afirmado que "a partir del cierre de esta edición tenemos que ponernos el reto de comenzar a trabajar en una segunda con el mismo objetivo: que jóvenes gitanos sigan formándose y accediendo a un sector al que quizás es más difícil acceder, pero que tiene futuro".

La colaboración el Ayuntamiento de Lucena ha sido clave en la articulación de la acción formativa promoviendo el certificado de profesionalidad y aportando los espacios para la formación, mientras que AFAR ha dinamizado la relación del proyecto con el sector empresarial.

Este proyecto refleja el potencial de la economía verde para generar oportunidades laborales a jóvenes en situación de vulnerabilidad en sectores de presente y futuro como la climatización y refrigeración, convirtiéndose en una palanca de empleo e inclusión para la juventud que más lo necesita.