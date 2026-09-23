La Diputación de Granada acerca el Foro Provincial de la Juventud a la comunidad universitaria

El diputado provincial de Centros Sociales, Mayores y Juventud de Granada, Roberto González, ha participado en la apertura del stand del Foro Provincial de la Juventud en las Jornadas de Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Centros Sociales, Mayores y Juventud de la Diputación de Granada, Roberto González, ha participado en la apertura del stand del Foro Provincial de la Juventud en las Jornadas de Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR), que se celebran los días 23 y 24 de septiembre en los Paseíllos Universitarios del Campus de Fuentenueva.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria las actividades, servicios, proyectos y redes de participación que desarrolla el Foro en el conjunto de la provincia.

González ha señalado que "estar presentes en las Jornadas de Recepción de la Universidad de Granada nos permite acercarnos a miles de jóvenes precisamente en un momento muy importante, cuando comienzan una nueva etapa personal, académica y también social".

"Queremos que conozcan desde el primer momento que la provincia cuenta con recursos, iniciativas y espacios pensados para ellos y que la Diputación está trabajando para que esas oportunidades lleguen a todos los municipios".

Además, el diputado ha incidido "en la importancia de mantener el vínculo entre los jóvenes universitarios y sus municipios de origen.

Muchos estudiantes llegan a Granada desde distintos puntos de nuestra provincia y queremos que el paso por la universidad no suponga perder esa conexión con sus pueblos y comarcas".

"El Foro Provincial de la Juventud es precisamente un espacio para encontrarse, participar, proponer y hacer llegar sus inquietudes, pero también para que los jóvenes puedan implicarse en la construcción del futuro de sus municipios y de nuestra provincia", ha añadido.

Durante estas dos jornadas, el stand permanecerá abierto de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas, ofreciendo a los estudiantes información directa sobre los recursos y oportunidades dirigidos a la juventud granadina y sobre las distintas vías de participación que tienen a su alcance a través del Foro Provincial de la Juventud.

Las Jornadas de Recepción de Estudiantes, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, constituyen un punto de encuentro para facilitar la incorporación del alumnado a la vida universitaria y dar a conocer los servicios, recursos y posibilidades de participación que ofrece la institución académica y su entorno.