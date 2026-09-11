Diputación de Granada concluye el arreglo de la GR-3201 tras los daños del temporal, a tiempo para el paso de La Vuelta

La carretera provincial GR-3201, que une Pinos Genil con La Peza fue una de las vías más afectadas por el episodio de borrascas y lluvias intensas registrado el pasado invierno. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Obras Públicas y Vivienda de la Diputación de Granada, José Ramón Jiménez, ha informado de la culminación de los trabajos de recuperación de la carretera provincial GR-3201, que une Pinos Genil con La Peza y que fue una de las vías más afectadas por el episodio de borrascas y lluvias intensas registrado el pasado invierno.

La carretera, que llegó a permanecer cortada en su totalidad en diferentes ocasiones, registró más de 50 incidencias por desprendimientos, deslizamientos y escorrentías y ha requerido una inversión global de la institución provincial superior a los 2,5 millones de euros para recuperar las condiciones de seguridad y circulación.

La puesta en servicio de la vía se produce, además, coincidiendo con el paso de La Vuelta por la provincia de Granada, que este sábado recorrerá distintos municipios del entorno de La Peza, Quéntar, Dúdar y Pinos Genil. Los trabajos se han acelerado durante las últimas semanas y la empresa ha trabajado a contrarreloj para que la carretera pudiera estar en servicio a tiempo y La Vuelta pudiera pasar por Quéntar.

Jiménez ha explicado que la GR-3201 fue la carretera que más se dañó durante la secuencia de las borrascas, lo que obligó a realizar numerosas actuaciones para garantizar la continuidad del servicio. "Tuvimos más de 50 incidencias por desprendimientos, deslizamientos y escorrentías y, en varias ocasiones, tuvimos que cortar la carretera en su totalidad", ha señalado.

Según ha detallado el diputado, la importancia de esta vía hizo que los daños tuvieran consecuencias especialmente relevantes para los municipios y núcleos de población de su entorno. El corte de la carretera llegó a provocar la necesidad de evacuar Dúdar, mientras que la urbanización Aguas Blancas quedó sin servicio después de que el río se llevara el puente.

"Es una carretera que alimenta toda la circulación de esta zona, desde Aguas Blancas y Dúdar hasta Quéntar, Tocón de Quéntar y La Peza, por lo que recuperar su funcionamiento era una prioridad", ha afirmado.

La última actuación que quedaba pendiente de poner en servicio se ha desarrollado en la variante de Quéntar, en las inmediaciones del casco urbano, donde se habían producido importantes deslizamientos del terreno que llegaron a afectar incluso a la plataforma de la carretera.

Los trabajos han permitido restituir completamente la banda de rodadura, volver a rasantear los terraplenes y modificar el ángulo de los taludes para mejorar su estabilidad. Además, se han ejecutado actuaciones de drenaje y encauzamiento para mejorar la capacidad de evacuación de las aguas, con la intervención en tres pasos de carretera y la construcción y mejora de las cunetas.

"Hemos hecho un esfuerzo muy importante para acelerar los trabajos y llegar a tiempo. La empresa ha trabajado a contrarreloj durante estas últimas semanas con el objetivo de que la carretera estuviera en servicio y que La Vuelta pudiera pasar por Quéntar con normalidad", ha señalado el diputado.

"Era importante para los vecinos, por supuesto, pero también queríamos que esta infraestructura estuviera preparada para acoger con normalidad un acontecimiento de esta importancia para la provincia", ha añadido.

Los últimos trabajos han consistido en el asfaltado de la carretera y en la restitución de todos los elementos de seguridad, con la instalación de la señalización vertical y horizontal y la recuperación de la banda de seguridad. Una vez finalizadas estas actuaciones, la carretera ha quedado plenamente operativa y se ha puesto en servicio.

La recuperación de la GR-3201 se suma al conjunto de actuaciones de emergencia que la Diputación de Granada ha venido desarrollando desde los primeros momentos del temporal para restituir las comunicaciones afectadas y garantizar el acceso a los municipios y núcleos de población de esta zona de la provincia.

En total, la institución provincial ha destinado más de 2,5 millones de euros a las diferentes intervenciones realizadas en esta carretera para reparar los daños provocados por el temporal y recuperar una infraestructura fundamental para las comunicaciones entre Pinos Genil, Dúdar, Quéntar, Tocón de Quéntar y La Peza.

La finalización de los trabajos permite, además, que la carretera afronte en condiciones adecuadas el paso de La Vuelta por esta zona de la provincia, en una jornada que llevará a los corredores y a miles de aficionados por algunos de los principales enclaves de la provincia de Granada.