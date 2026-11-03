La Diputación de Granada convoca el III Concurso Provincial de Belenes en municipios con menos de 20.000 habitantes

Archivo - Escena del nacimiento, con la reproducción de la Alcazaba y la Alhambra al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de la Delegación de Cultura y Educación, convoca el III Concurso Provincial de Belenes para celebrar las fiestas navideñas, dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes, con objeto de promover la tradición de su instalación, fomentando la participación de colectivos.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha afirmado que "la finalidad de esta convocatoria es, dentro del compromiso con el desarrollo de los valores educativos y sociales, fomentar el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades artísticas".

En este sentido, ha destacado la labor de la Diputación, ya que esta "trabaja por impulsar la cultura, preservando las tradiciones navideñas en los municipios de la provincia, contribuyendo al desarrollo educativo, social y turístico, y poniendo en valor el patrimonio cultural inmaterial".

Podrán participar en el concurso aquellas entidades religiosas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas e inscritas en los registros públicos correspondientes, de localidades de la provincia de Granada con una población inferior a 20.000 habitantes.

Se establece una única modalidad de participación, pudiendo ser los belenes históricos o bíblicos, tradicionales o populares, dejando a la libertad de los concursantes el estilo, técnicas y elementos que desee emplear. Se valorará el uso de artesanía típica granadina, la inclusión de elementos representativos de la provincia, así como la integración de criterios de sostenibilidad ambiental.

La convocatoria recoge 3.000 euros para premios, distribuidos en seis galardones de 400 euros por zona y seis de 100 euros para los finalistas. A todos los participantes se les entregará un diploma acreditativo.

Las asociaciones interesadas en participar deberán formalizar sus inscripciones, de forma telemática, en la sede electrónica de la Diputación de Granada. El plazo de inscripción finalizará el 20 de noviembre.

MUNICIPIOS DISTRIBUIDOS POR ZONAS

Las zonas en las que están integrados cada uno de los municipios de la provincia de Granada son las siguientes:

En la zona 1: Albondón, Albuñol, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Gualchos, Juviles, Lanjarón, Lobras, Lújar, Mairena, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Picena, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, Sorvilán, La Taha, Torrenueva, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Valor, Vélez de Benaudalla y Carchuna-Calahonda.

En la zona 2: Bácor Olivar, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, Galera, Gor, Gorafe, Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique y Zújar.

En la 3: Albuñán, Aldeire, Alquife, Beas de Granada, Beas de Guadix, Benalúa, La Calahorra, Cenes de la Vega, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Diezma, Dólar, Dúdar, Ferreira, Fonelas, Gójar, Güejar Sierra, Huéneja, Huétor Santillán, Huétor Vega, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Monachil, La Peza, Pinos Genil, Polícar, Purullena, Quéntar y Valle del Zalabí.

Alamedilla, Alicún de Ortega, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Deifontes, Domingo Pérez de Granada, Gobernador, Guadahortuna, Huélago, Iznalloz, Montejícar, Montillana, Morelábor, Pedro Martínez, Píñar, Torre Cardela y Villanueva de las Torres son los municipios de la zona 4.

En la zona 5: Albolote, Alfacar, Alhendín, Calicasas, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Cogollos Vega, Colomera, Escúzar, Fuente Vaqueros, Güevéjar, Íllora, Jun, Láchar, La Malahá, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Nívar, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil, Ventas de Huelma, Villanueva Mesía y Víznar.

Por último, en la zona 6 se encuentran Agrón, Albuñuelas, Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Dílar, Dúrcal, Fornes, Los Guajáres, Huétor Tájar, Ítrabo, Játar, Jayena, Jete, Lecrín, Lentegí, Molvízar, Nigüelas, Otívar, Padul, El Pinar, Salar, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, El Turro, El Valle, Ventas de Zafarraya, Villamena, Zafarraya y Zagra.