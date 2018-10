Diputación de Granada crea un servicio psicológico por Skipe para prevenir la violencia de género a las mujeres rurales

Publicado 07/08/2018 13:36:25 CET

GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha creado un servicio psicológico a través del programa Skipe para prevenir la violencia de género entre las mujeres rurales, en el marco de un proyecto que, en una primera fase experimental, atiende ya a 14 mujeres de las comarcas de la costa y la Alpujarra.

El proyecto piloto puesto en marcha por la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada atiende desde el pasado mes de julio a estas mujeres residentes en diversos municipios que no disponen de Centros de Información a la Mujer o de servicios especializados para la prevención y asesoramiento de la violencia de género.

Una vez evaluada esta primera fase, la institución provincial pretende extender este nuevo servicio a los pequeños municipios de la provincia, según ha informado en una nota de prensa tras su presentación este martes la diputada provincial de Igualdad y Juventud, Irene Justo.

El servicio comienza con una primera cita presencial que se establece a través de los Servicios Sociales del municipio en el que reside la usuaria. La segunda y posteriores citas ya serán 'on line'.

La diferencia radica en que habrá que encender el ordenador u otro dispositivo electrónico que permita la conexión a través del programa Skype, o por cualquier otro tipo de videollamada, por el que la usuaria y la psicóloga de la Diputación "se verán y comenzarán la sesión que tendrá una duración de entre 45 y 60 minutos".

Según la diputada provincial de Igualdad y Juventud, "lo único que se necesita para ser atendida en una sesión de psicología on line es un dispositivo con conexión a Internet, puede ser un móvil, una tablet o un ordenador con cámara y micrófono".

"En el caso en que la usuaria no cuente con uno de estos dispositivos o bien no disponga de datos o de conexión a Internet, el Ayuntamiento del municipio en el que vive, facilitará el acceso por Internet a la cita on line, en las condiciones de seguridad y de privacidad necesarias", ha precisado Irene Justo.

Ha recordado que "la erradicación de la violencia de género es una prioridad política para el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada y el objetivo principal de este nuevo servicio es mejorar la respuesta que se ofrece a las víctimas y en concreto, informar, atender y facilitar el acceso a la terapia a las mujeres de los entornos rurales".

Una vez evaluada esta primera fase, la Diputación extenderá el nuevo servicio a los pequeños municipios de la provincia que no disponen de Centros de Información a la Mujer o de servicios especializados para la prevención y asesoramiento de la violencia de género.