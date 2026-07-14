La Diputación de Granada destina 177.657 euros a infraestructuras dañadas por el temporal en Gualchos-Castell de Ferro

La diputada provincial de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico de Granada, María Vera, ha visitado el municipio de Gualchos-Castell de Ferro . - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GUALCHOS (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico de Granada, María Vera, ha visitado el municipio de Gualchos-Castell de Ferro para comprobar las actuaciones ejecutadas con las ayudas concedidas por la Diputación para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero.

La institución ha destinado 177.657 euros a través de las líneas 1 y 4 del programa de subvenciones, financiando tanto la reparación y prevención de daños en infraestructuras municipales como la recuperación del mobiliario urbano de las playas.

Vera ha destacado que "estas ayudas permiten dar una respuesta rápida y eficaz a los municipios cuando sufren las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos".

"Desde la Diputación de Granada trabajamos para que ningún ayuntamiento tenga que afrontar en solitario el coste de unas actuaciones que son imprescindibles para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía", ha agregado.

A su vez, la diputada ha subrayado que "además de reparar los daños ocasionados por el temporal, estamos apostando por actuaciones preventivas que mejoran la resiliencia de nuestros municipios frente a futuros episodios de lluvias intensas. Cada euro invertido supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y un compromiso firme con un territorio más seguro, mejor preparado y con infraestructuras más resistentes".

ACTUACIONES

Entre las actuaciones ejecutadas destacan los trabajos de repavimentación de distintas calles de Castell de Ferro, consistentes en el fresado del firme deteriorado y la posterior extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, incluyendo el transporte de materiales, riego de adherencia, reposición de tapas de registro a la nueva rasante y el corte de sierra del pavimento existente.

En concreto, se ha actuado en parte de la calle Almería, con una inversión de 39.040 euros, en las calles Rosa y Pérgola, donde se han destinado 20.233 euros, y en parte de la calle del Cementerio, con una inversión de 47.623 euros.

Las ayudas también van a permitir ejecutar una importante actuación preventiva mediante la construcción de un pozo de absorción y su conexión con la playa del municipio, dotada con 14.324 euros.

La intervención consiste en la construcción de un pozo de absorción de un metro de diámetro y tres metros de profundidad, con su correspondiente excavación, tapa-rejilla y relleno exterior de grava, además de la conexión del pozo existente con las arenas de la playa mediante una tubería de 400 milímetros de diámetro, incluyendo la excavación necesaria, la reposición de pavimentos y la restauración del revestimiento del muro de contención del Paseo Marítimo.

El proyecto ha contemplado una partida de 13.469 euros destinada a los honorarios técnicos correspondientes a la redacción de los proyectos y la dirección de las obras.

MOBILIARIO URBANO DE LAS PLAYAS

Además de las actuaciones financiadas con la línea 1 de ayudas, la Diputación de Granada ha concedido al Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro 42.967 euros con cargo a la línea 4, destinada a la recuperación del mobiliario urbano de las playas afectado por el temporal del pasado mes de febrero.

La subvención ha permitido la instalación de cinco islas ecológicas para la separación de residuos en los accesos a las playas, con una inversión de 6.050 euros, la reposición de dos lonas para pérgolas, por importe de 5.687 euros, la renovación de la cartelería informativa, deteriorada por los temporales, con una inversión de 13.092 euros, y la reposición de un módulo de aseos adaptado para personas con movilidad reducida en la playa de Cambriles, que ha supuesto una inversión de 18.137 euros.