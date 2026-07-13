La Diputación de Granada destina más de 115.000 euros a mejorar las instalaciones deportivas de La Taha

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, y el alcalde de La Taha, José Antonio García. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA TAHA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de La Taha, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, José Antonio García, para conocer las necesidades de la localidad en materia deportiva y analizar las actuaciones que se desarrollarán a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas.

La inversión total asciende a 125.898,64 euros, de los que la Diputación de Granada aportará 115.826,75 euros y el Ayuntamiento de La Taha contribuirá con 10.071,89 euros.

Escobedo ha explicado que "continuamos apostando por que todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación, dispongan de instalaciones deportivas dignas y de calidad".

En el CPR Los Castaños, la actuación contempla la construcción de una nueva pista de pádel cubierta e iluminada, una infraestructura que ampliará la oferta deportiva disponible para la población y favorecerá la práctica de esta disciplina durante todo el año.

Asimismo, se llevará a cabo la remodelación de las gradas existentes en este mismo recinto, mejorando la comodidad y seguridad de los usuarios y espectadores.

Por otro lado, en el núcleo de población de Mecina Fondales, perteneciente al municipio de La Taha, se acometerá la remodelación de la instalación deportiva existente, junto con la renovación de su sistema de iluminación y la ejecución de un nuevo vallado perimetral, actuaciones destinadas a incrementar la funcionalidad, la seguridad y la calidad del espacio deportivo.