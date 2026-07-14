Moreno preside este miércoles un primer acto institucional con su nuevo Gobierno tras el luto por el incendio de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de su cargo. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este miércoles, 15 de julio, un acto de imposición de medalla a los miembros del nuevo Consejo de Gobierno cuya composición dio a conocer el pasado jueves, y que por primera vez incluye a un representante de Vox, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este acto institucional en el que está prevista una intervención del presidente de la Junta se celebrará a partir de las 10,45 horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y reúne por primera vez a los miembros del nuevo Ejecutivo andaluz después de que el acto convencional de toma de posesión de los consejeros, que estaba programado para el pasado viernes, 10 de julio, quedase suspendido por el incendio forestal declarado el día anterior en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto 13 personas y por el que el presidente andaluz declaró tres días de luto oficial en la comunidad autónoma.

En vez de dicho acto de toma de posesión, y "para no frenar el funcionamiento normal del Ejecutivo autonómico", se optó por que los consejeros del nuevo Gobierno tomaran posesión de sus cargos ese mismo viernes, 10 de julio, pero por la tarde, en un acto de "carácter interno" y desarrollado de forma telemática, según informaron desde la Junta, desde donde ya avanzaron que, "cuando las circunstancias lo permitan", tendría lugar un "acto institucional", que finalmente será este miércoles.

Tras esta entrega de medallas, los miembros del Consejo de Gobierno posarán, a partir de las 11,30 horas, para la fotografía oficial del gabinete y, posteriormente, celebrarán una reunión ordinaria, la segunda del nuevo Ejecutivo de PP-A y Vox tras la del pasado viernes, que se llevó a cabo de forma telemática por las circunstancias derivadas del incendio forestal de Los Gallardos.

Tras el pacto alcanzado por el PP-A y Vox que posibilitó el pasado 2 de julio en el Parlamento la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, el nuevo Gobierno andaluz está compuesto por 13 consejerías y tres vicepresidencias.

Así, el vicepresidente primero es Antonio Sanz, quien dirige además la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local es el citado líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, mientras que como vicepresidenta tercera ejercerá la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien repite además como portavoz del Ejecutivo en el nuevo gabinete.

Repiten como consejeros respecto a la anterior legislatura los titulares de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; Educación, María del Carmen Castillo; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López.

También continúa como consejera del Gobierno andaluz Rocío Díaz, ahora al frente de la nueva Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, mientras que Jorge Paradela es el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y Patricia del Pozo la titular del departamento de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

Al frente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se sitúa una de las tres nuevas caras del Gobierno andaluz, Adolfina Martínez, mientras que otra de ellas es la del nuevo consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet. Finalmente, José Antonio Nieto completa la relación de consejeros, al frente de la cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.