La Diputación de Granada y Faeca impulsan cuatro proyectos estratégicos para combatir la despoblación

GRANADA 24 Feb.

La Diputación de Granada, a través de su convocatoria de subvenciones para el desarrollo socioeconómico, ha respaldado cuatro proyectos promovidos por Cooperativas Agroalimentarias de Granada (Faeca), la IGP Espárrago de Huétor Tájar, la DOP Montes de Granada y la Interprofesional del Espárrago Verde de España en colaboración con entidades clave del sector agroalimentario provincial con un objetivo común: utilizar la comunicación como herramienta estratégica para "reforzar el arraigo, generar orgullo territorial y contribuir activamente a la fijación de población en el medio rural".

Estas iniciativas parten de un diagnóstico compartido: las zonas rurales vinculadas al cooperativismo agroalimentario afrontan importantes desafíos demográficos, especialmente el envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional. Frente a esta realidad, la Diputación apuesta por "fortalecer el papel del sector como motor económico y social, apoyando proyectos que visibilicen oportunidades reales de vida y empleo en los pueblos de Granada".

Uno de los proyectos es 'Cooperativas contra la despoblación: Estrategias de comunicación para mantener la vida en los pueblos', una iniciativa que pone en el centro el papel de las cooperativas agroalimentarias como agentes fundamentales en la generación de empleo estable, cohesión social y desarrollo sostenible. A través de una campaña de comunicación diseñada específicamente para entornos rurales con riesgo de despoblación, el proyecto construirá un relato auténtico basado en historias reales de arraigo y buenas prácticas cooperativas.

La iniciativa contempla la creación de una identidad visual propia, la producción de vídeos inspiradores grabados en cooperativas de municipios rurales, la elaboración del podcast 'Raíces que conectan', campañas en redes sociales, reportajes en medios provinciales y la edición de materiales impresos y contenido fotográfico que refleje el impacto social del cooperativismo. Con un alcance estimado de hasta 500.000 personas, el proyecto busca reforzar el sentimiento de pertenencia, atraer a jóvenes y mujeres al sector y posicionar a las cooperativas como verdadero freno al éxodo rural.

En esta misma línea, el proyecto 'IGP Espárrago de Huétor Tájar contra la despoblación: Raíces en el territorio' pretende "reforzar el vínculo entre uno de los productos más emblemáticos de la provincia y la vida en los municipios productores". La iniciativa parte de la necesidad de comunicar con mayor intensidad el valor social y territorial del espárrago morado amparado por la IGP, promoviendo el orgullo rural y fomentando el relevo generacional.

La campaña incluirá el diseño de imagen gráfica específica, la producción de vídeos testimoniales desde cooperativas ubicadas en zonas rurales, la creación del podcast 'Raíces en el territorio', la difusión en redes sociales y medios de comunicación, así como la elaboración de cartelería, folletos y reportajes fotográficos. Dirigido especialmente a agricultores, jóvenes y mujeres del medio rural, el proyecto aspira a alcanzar a unas 400.000 personas y a consolidar la IGP como motor de empleo, identidad y arraigo.

Por su parte, el proyecto 'DOP Montes de Granada: Aceite, territorio y futuro' centra su actuación en el olivar tradicional y en el papel del aceite de oliva virgen extra amparado por la Denominación de Origen como eje vertebrador de 54 municipios de la provincia. Ante los retos demográficos que afrontan las comarcas olivareras, la iniciativa apuesta por comunicar el AOVE no solo como producto de calidad diferenciada, sino como oportunidad real de futuro para las nuevas generaciones.

A través de una campaña que incluye identidad visual propia, vídeos inspiradores grabados en cooperativas rurales, el podcast "Aceite, territorio y futuro", difusión en redes sociales, presencia en medios y producción de materiales impresos y fotográficos, se pretende reforzar la conexión de la juventud con la cultura del olivar y fortalecer la identidad comarcal ligada al aceite como elemento de desarrollo sostenible.

Finalmente, el proyecto 'Interprofesional del Espárrago Verde: Cultivar territorio, fijar población' pone el foco en el papel estratégico de esta organización como herramienta que integra toda la cadena de valor del espárrago verde --producción, transformación y comercialización-- y como palanca de desarrollo local.

La iniciativa busca "reforzar la percepción social del sector como motor económico y oportunidad de arraigo juvenil, visibilizando su contribución a la fijación de población en las comarcas productoras". Para ello, se desarrollará una campaña con diseño gráfico específico, producción de vídeos testimoniales en cooperativas rurales, el podcast 'Cultivar territorio', difusión en medios y redes sociales, así como la creación de materiales impresos y reportajes fotográficos que reflejen el impacto social del cultivo. El proyecto se dirige al conjunto de la provincia, con un alcance estimado de 400.000 personas.

Los cuatro proyectos comparten una metodología basada en la escucha activa del territorio, la creación de contenidos participativos y el uso combinado de medios tradicionales y herramientas digitales accesibles para llegar especialmente a la población joven. Además, incorporan medidas específicas para fortalecer la igualdad de oportunidades, garantizando la visibilidad de mujeres agricultoras y referentes femeninos en el ámbito cooperativo, así como un enfoque inclusivo en todos los materiales.

Con este respaldo, la Diputación reafirma su compromiso con el desarrollo equilibrado del territorio y con el cooperativismo agroalimentario como modelo económico generador de empleo, cohesión social y oportunidades reales en el medio rural. Faeca Granada, por su parte, consolida su papel como entidad vertebradora del sector y como impulsora de iniciativas que sitúan a las cooperativas y a las figuras de calidad diferenciada en el centro de la estrategia contra la despoblación.