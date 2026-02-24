La provincia de Huelva exportó el 90% de los frutos rojos de Andalucía de enero a noviembre de 2025

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a una finca de Rociana del Condado (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor este martes que solo la provincia de Huelva ha exportado durante los meses de enero a noviembre de 2025 el 90,7 por ciento del total de los frutos rojos que se han vendido en Andalucía durante este periodo.

Tal y como ha explicado el consejero durante su visita técnica a una finca de fresas y frambuesas de Rociana del Condado (Huelva), "el sector de los frutos rojos tiene un gran peso económico dentro y fuera de la provincia, ya que representa el ocho por ciento del PIB andaluz y el diez por ciento del PIB a nivel provincial".

En este sentido, ha detallado que, según los datos de exportaciones de frutos rojos de enero a noviembre de 2025, solo en la provincia de Huelva se han vendido 313.032 toneladas por valor de 1.450 millones de euros, lo que supone el 90,7 por ciento del valor total andaluz en este capítulo. Además, ha añadido que el "buen comportamiento" de las ventas de frutos rojos en Huelva supone "casi el 92 por ciento del total de las exportaciones hortofrutícolas en la provincia", ha indicado la Junta en una nota.

"Unas cifras que avalan nuestro liderazgo en las exportaciones agroalimentarias y nos dan una idea de la importancia que tiene nuestra agricultura intensiva. Conscientes de ello, desde la Junta de Andalucía vamos de la mano de nuestros productores de frutas y hortalizas y hemos concedido 130 millones de euros a cien Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de toda Andalucía en el marco de sus programas operativos de 2024 que, en el caso de Huelva, se destinan a 31 organizaciones por valor de 35,1 millones de euros", ha enumerado.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha dicho que "Andalucía no se puede entender sin su campo" y, con las ayudas a las OPFH la Junta "quiere seguir fomentando esta agricultura sostenible, al igual que también lo hace a través de la modernización de regadíos para el sector agrícola".

"Todo un despliegue de inversiones que vienen a mejorar nuestro campo y que pueden complementarse con otros dos proyectos que se han presentado al Plan Parra en la zona del Condado por valor de 23,5 millones de euros y que en estos momentos se están estudiando", ha avanzado.

En este sentido, el consejero ha recordado que el objetivo "no es otro que ejecutar cuantas más conducciones mejor para llevar agua regenerada a más comunidades de regantes"; así como "aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de los agricultores".

Durante su visita, ha puesto en valor la finca como "un ejemplo de la innovación y eficiencia hídrica del sector de la fresa y los frutos rojos de Andalucía". Ha recordado así que las fresas y frambuesas de la tierra cuentan con "una calidad exquisita y las máximas garantías de seguridad alimentaria" y que ahora "se enfrentan a retos que pasan desde la modernización de los regadíos para producir más hasta la dificultad de ser competitivos en el exterior a raíz de los últimos aranceles anunciados por el Gobierno de EE.UU.".

VISITA INSTITUCIONAL A ALMONTE

Por otro lado, el consejero de Agricultura también se ha reunido con el alcalde de Almonte, Francisco Bella, para abordar diferentes asuntos relativos al municipio relacionados con la agricultura y el regadío.

Así, han puesto sobre la mesa los diferentes daños ocasionados en la zona por el tren de borrascas y desde la Junta de Andalucía se les ha trasladado la "máxima colaboración y compromiso" para paliar los daños "en la medida de sus posibilidades".