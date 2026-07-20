Diputación de Granada pone en marcha 'Playa Inclusiva' con una inversión de 150.000 euros para mejorar la accesibilidad

Presentacion del Presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodriguez, del programa Playa Inclusiva en la playa de Torrenueva. - ANTONIO L JUÁREZ

TORRENUEVA COSTA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha asistido a la puesta en marcha del programa 'Playa Inclusiva', en la playa de Torrenueva Costa, una iniciativa impulsada por la institución provincial para facilitar el acceso en igualdad de condiciones a los recursos de ocio del litoral granadino a las personas con diversidad funcional.

En esta primera jornada han participado usuarios del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, que han podido disfrutar de una experiencia adaptada en un entorno accesible y seguro gracias a los recursos habilitados dentro de este programa.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha señalado que "una provincia moderna es aquella que garantiza que todas las personas puedan disfrutar de sus espacios públicos sin que existan barreras que limiten sus oportunidades".

"Queremos que nuestras playas sean lugares de encuentro, convivencia y bienestar donde nadie quede excluido por razones de discapacidad o movilidad".

Además, el presidente ha subrayado que "el acceso al litoral no solo supone disfrutar de un espacio de ocio, sino también de un recurso que contribuye a mejorar la salud física y emocional, fomenta la autonomía personal y favorece la participación social".

La iniciativa, que cuenta con una inversión cercana a los 150.000 euros, está dirigida a asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad, en situación de dependencia, con movilidad reducida o con cualquier otra limitación funcional, con el objetivo de favorecer su participación en actividades de ocio y promover una costa más inclusiva y accesible para todos.

TRES ACTUACIONES

La iniciativa se articula a través de tres actuaciones complementarias. La principal contempla una subvención nominativa de 110.000 euros al Ayuntamiento de Torrenueva Costa para la creación de un nuevo módulo de accesibilidad adaptada en la playa.

Asimismo, se prevé una segunda aportación, de 20.000 euros, destinada a ampliar la capacidad del servicio municipal de baño asistido.

Finalmente, la Diputación ha puesto en marcha una línea de subvenciones dotada con 20.000 euros dirigida a entidades sin ánimo de lucro de la provincia para la organización de actividades que permitan a personas y colectivos con diversidad funcional beneficiarse de los servicios derivados del programa.

El programa pretende contribuir al desarrollo social y económico de la provincia mediante un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y ampliar las oportunidades de disfrute de la costa para las personas con discapacidad, en situación de dependencia, con movilidad reducida o con cualquier otra limitación funcional, ya sea permanente o temporal.

El programa parte de la importancia que tiene el acceso al medio marítimo terrestre para la salud y el bienestar de las personas.

Numerosos estudios científicos avalan los beneficios que aporta el disfrute del litoral, tanto desde el punto de vista físico, favoreciendo la movilidad y la práctica de actividad física en un entorno natural, como desde el ámbito psicológico y emocional, al contribuir a reducir el estrés, la ansiedad, el aislamiento y la soledad no deseada, además de fomentar la participación social.

En este sentido, los datos correspondientes al cierre de 2024 reflejan la dimensión de la población potencialmente beneficiaria en la provincia de Granada, con más de 55.000 personas con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento, más de 40.000 personas en situación de dependencia y más de 5.000 titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, además de otros muchos ciudadanos que, sin figurar en estas estadísticas, presentan limitaciones derivadas de la edad o de diferentes patologías.