La Diputación de Granada reabre el puente a la urbanización Aguas Blancas en Dúdar tras los daños de la dana de febrero

1117543.1.260.149.20260916134936 Francis Rodríguez, junto al diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha señalado que "la reapertura de este puente demuestra el compromiso de la Diputación con los municipios granadinos, especialmente los afectados por temporales. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

DÚDAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este miércoles en la localidad de Dúdar el puente de acceso a la urbanización Aguas Blancas, que ya ha sido reabierto al tráfico rodado y peatonal tras concluir las obras de reparación de emergencia ejecutadas para recuperar esta infraestructura, gravemente afectada por los fuertes temporales provocados por la dana que azotó la provincia durante los meses de enero y febrero.

La actuación, financiada íntegramente por la Diputación de Granada con una inversión de 417.408,65 euros, se ha ejecutado en un plazo riguroso con el objetivo de recuperar cuanto antes una infraestructura fundamental para la movilidad de los vecinos de la urbanización y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y resistencia ante posibles episodios de lluvias intensas y avenidas de agua.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha señalado que "la reapertura de este puente demuestra el compromiso de la Diputación con los municipios de la provincia y, especialmente, con aquellos que han sufrido los efectos de los temporales".

El presidente ha destacado que "hemos trabajado desde el primer momento para dar una respuesta rápida a Dúdar y recuperar una infraestructura esencial para los vecinos de Aguas Blancas, actuando con la máxima celeridad pero también con todas las garantías técnicas".

A su vez, el presidente provincial ha puesto en valor "el esfuerzo realizado para que una actuación de emergencia de esta envergadura pudiera resolverse en un plazo ajustado", y ha subrayado la coordinación entre los equipos técnicos y las obras que se estaban desarrollando simultáneamente en la carretera provincial GR-3201. "Era fundamental coordinar ambas actuaciones para reducir al máximo las afecciones a la movilidad y poder devolver cuanto antes la normalidad a esta zona de la provincia", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Dúdar, Nicolás González, ha "agradecido" a la Diputación "la rapidez y el apoyo incondicional y en todo momento al pueblo, y este nuevo puente de ir permite devolver la normalidad a los vecinos y demás personas que circulen por aquí".

COORDINACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Para minimizar las afecciones en la movilidad de la comarca, el proyecto ha contado con un equipo operativo a jornada completa que ha trabajado en estrecha coordinación con las obras de emergencia que se estaban ejecutando de forma simultánea en la carretera provincial GR-3201. Esta planificación conjunta ha permitido optimizar los tiempos de ejecución y reducir el impacto sobre el tráfico en el entorno del municipio.

La intervención técnica ha permitido dotar al puente de una nueva estructura reforzada, diseñada específicamente para soportar los efectos de futuras avenidas de agua y corregir los problemas de cimentación provocados por las riadas registradas a comienzos de año.

Antes de proceder a la apertura definitiva de la vía, la dirección técnica de la obra ha llevado a cabo la correspondiente prueba de carga reglamentaria, que ha permitido verificar la respuesta estructural del nuevo puente frente a cargas y esfuerzos dinámicos. Los resultados técnicos han avalado la estabilidad de la nueva estructura, que ofrece desde hoy un acceso totalmente fiable y seguro para los residentes de la urbanización Aguas Blancas.