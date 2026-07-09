La Diputación de Granada "reafirma su compromiso" con Quéntar a través de un programa de inversiones

1103059.1.260.149.20260709164600 La portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Granada y diputada de Presidencia, María Vera, ha visitado Quéntar. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

QUÉNTAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Presidencia y portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Granada, María Vera, ha visitado el municipio de Quéntar para conocer el resultado de las obras recientemente recepcionadas en las calles Cejudos y Umbría, en el anejo de Tocón, una actuación que ha permitido mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento, renovar el alumbrado público y acondicionar la pavimentación de este entorno.

Durante la visita, ha repasado, junto al alcalde de la localidad, Francisco Martín, el conjunto de actuaciones que la institución provincial viene desarrollando en el municipio y las que continúan avanzando para seguir mejorando las infraestructuras y los servicios públicos.

Vera ha destacado que la Diputación mantiene "un compromiso firme con Quéntar, impulsando proyectos que responden a las necesidades del municipio y contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

Durante la visita, la diputada ha recorrido la actuación ejecutada en las calles Cejudos y Umbría, en Tocón, donde la Diputación ha financiado una intervención integral que ha supuesto una inversión superior a los 65.000 euros.

La obra, recepcionada el pasado 3 de julio, ha permitido renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, modernizar el alumbrado público y ejecutar una nueva pavimentación adaptada a las características del entorno, mejorando tanto la funcionalidad como la accesibilidad de la zona.

Asimismo, Vera ha repasado las actuaciones que la Diputación mantiene actualmente en marcha o previstas dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, entre las que se encuentra la renovación de redes y pavimentación en la Plaza 11 de Marzo y la mejora de la tubería de abastecimiento del depósito situado en el camino del cementerio, actualmente en ejecución.

A ello, se suman el proyecto para intervenir en la calle La Fuente, el barrio de las Pavezas y el barrio Hondillo, así como la actuación prevista en la calle Los Alcaldes, en Tocón.

Por su parte, el alcalde de Quéntar, Francisco Martín, ha dicho que "este tipo de inversiones no solo permiten mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, sino que también contribuyen a la creación de empleo y a la puesta en valor de nuestros municipios".

OTRAS INVERSIONES

Vera también ha puesto en valor otras inversiones impulsadas por la Diputación en Quéntar a través de diferentes programas, entre ellas la mejora de la cubierta y los aseos del centro escolar, la rehabilitación de la cubierta del centro cultural, la pavimentación del carril Quéntar-Beas, la adecuación de infraestructuras en la plaza de Tocón y la intervención arqueológica para la puesta en valor de la Torre del Tranco del Paerón.

Además, la institución provincial participa en distintas actuaciones incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que están permitiendo mejorar redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, así como avanzar en nuevos equipamientos para el municipio, como el futuro vivero de empresas.

"La Diputación seguirá acompañando a Quéntar en su desarrollo mediante una planificación continuada de actuaciones. Nuestro trabajo no termina cuando concluye una obra. Seguimos planificando, ejecutando y acompañando a los municipios para que continúen avanzando", ha incidido.