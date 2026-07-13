Diputación de Granada refuerza el Centro de Servicios Sociales Vega Temple con una inversión anual de cinco millones

Visita del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, al Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Cúllar Vega. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Vega Temple, donde ha puesto en valor el refuerzo realizado por la institución provincial durante el actual mandato para mejorar la atención social que se presta a los municipios de Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Vegas del Genil, Agrón, Escúzar, La Malahá y Ventas de Huelma.

La actuación se ha traducido en un incremento de la plantilla, que ha pasado de 13 a 25 profesionales, y en una inversión anual superior a los cinco millones de euros destinada a fortalecer los programas y servicios que se ofrecen a una población de más de 41.000 habitantes.

Rodríguez, que ha estado acompañado por la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha afirmado que "el fortalecimiento de los servicios sociales es una prioridad para este equipo de Gobierno porque hablamos de un servicio esencial que acompaña a las personas en los momentos de mayor dificultad".

"Por eso, hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para incrementar los recursos económicos y, sobre todo, para dotar a este centro de más profesionales, que son quienes hacen posible una atención cercana y de calidad", ha agregado.

Además, el presidente provincial ha señalado que "el crecimiento de esta comarca hacía imprescindible adaptar la capacidad de respuesta de los servicios sociales".

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios Vega Temple presta servicio a una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del Área Metropolitana de Granada, una realidad que ha provocado un aumento continuado de la demanda de atención social en los últimos años.

PLANTILLA

En 2024, el centro contaba con un equipo formado por cinco trabajadores sociales, tres educadores sociales, una psicóloga, un administrativo y tres profesionales del Equipo de Tratamiento Familiar, sumando un total de 13 trabajadores.

En la actualidad, el CSSC Vega Temple dispone de 18 profesionales gracias al incremento de trabajadores sociales, que pasan de cinco a ocho, manteniéndose el resto de perfiles.

Además, el equipo complementa su actuación con siete técnicos de inclusión social subvencionados por la Diputación a los municipios de la zona.

Esta mejora no ha sido solo cuantitativa, sino cualitativa, al haberse llevado a cabo mediante la correspondiente dotación presupuestaria de plazas de funcionario de carrera, sustituyendo así una gestión anterior basada en incorporaciones temporales no planificadas.

Ello ha permitido consolidar equipos más estables, reforzar la intervención en las áreas con mayor demanda, y mejorar la capacidad de respuesta y seguimiento ante las necesidades de personas y familias.

Este refuerzo de los recursos humanos se acompaña de una inversión anual global de 5.044.686,32 euros que la Diputación destina al funcionamiento del centro.

Esta financiación permite sostener los programas de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, el proyecto Cuenta Conmigo, las actuaciones dirigidas a las familias, la infancia y la inclusión social, así como los recursos humanos y el mantenimiento de las instalaciones.

Todo ello, contribuye a consolidar un modelo de atención más sólido, cercano y adaptado al crecimiento poblacional que experimenta este territorio.

La labor que desarrolla la Diputación de Granada, a través del Área de Bienestar Social y Familia, se extiende al conjunto de la provincia mediante una red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios que garantiza una atención cercana, coordinada y adaptada a las necesidades de cada comarca.

Esta red está integrada por los centros de Alfacar, Alpujarra, Alhama, Costa, Huétor Tájar-Montefrío, Montes Orientales, Norte, Pinos Puente-Moclín-Íllora, Pedro Martínez-Río Fardes-La Calahorra, Santa Fe, Sierra Nevada, Valle de Lecrín- Ogíjares, Vega Temple y Vegas Altas.

A través de ellos, la institución provincial desarrolla programas de atención a la dependencia, inclusión social, apoyo a las familias, protección de la infancia, envejecimiento activo e intervención comunitaria, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todos los municipios de la provincia, especialmente en aquellos con menor capacidad para gestionar recursos propios.