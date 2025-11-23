Diputación inicia la adecuación la carretera entre Navas de San Juan y Puente de Ariza e invierte 817.000 euros

La visita del diputado de Infraestructuras Municipales de Jaén, José Luis Agea, junto al alcalde Navas de San Juan, Joaquín Requena, a las obras de la carretera JA-7103. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado la adecuación integral de la carretera JA-7103, una vía que une Navas de San Juan con el Puente de Ariza y que enlaza con la autonómica A-301, facilitando el acceso desde el municipio navero a otros puntos de la provincia cercanos como Úbeda. El diputado de Infraestructuras Municipales de Jaén, José Luis Agea, ha visitado junto al alcalde Navas de San Juan, Joaquín Requena, estas obras en cuya ejecución la Administración provincial realizará una inversión superior a los 817.000 euros.

Según ha emitido la institución provincial en una nota, Agea ha indicado que esta actuación "muestra la apuesta de la Diputación por la comarca de El Condado y por carreteras de su titularidad", lo que está suponiendo "el mayor esfuerzo inversor de la Diputación de Jaén en toda su historia en esta materia, con 46 millones de euros en dos años" y que "va a suponer el arreglo del 25% de las carreteras principales de la Administración provincial".

En esta línea, el diputado de Infraestructuras Municipales ha hecho hincapié en que la inversión en la mejora de las comunicaciones viarias entre los pequeños y medianos municipios jiennenses "supone invertir en riqueza y oportunidades para nuestros pueblos" y "apostar por un progreso en el que los pueblos pequeños no se quedan atrás".

Así, los más de 817.000 euros que la Diputación destinará al acondicionamiento de la JA-7103 es una "demostración clara" del compromiso con Navas de San Juan "y de que queremos pueblos vivos", para lo que estamos haciendo "esfuerzos muy importantes" en comunicaciones, algo que también pedimos a la Junta de Andalucía, a la que "reclamamos que apueste por una mayor ejecución de inversiones y que arregle carreteras de su titularidad, como la A-301, que es una vía de comunicación importantísima para los pueblos de esta comarca".

En contexto, las obras que ejecutará la Diputación de Jaén en la carretera entre Navas de San Juan y el Puente Ariza supondrán la adecuación de la totalidad de la misma, que consta de casi nueve kilómetros de longitud. En concreto, se reforzará el firme de toda la carretera, se ejecutarán nuevos tramos de cuneta revestida, se mejorarán los accesos públicos, se colocará más barrera metálica de seguridad a lo largo de la misma, además de que se renovará toda la señalización vertical, horizontal y de balizamiento.