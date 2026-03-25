La Diputación Permanente convalidará este jueves dos decretos que iba a tratar el Parlamento andaluz antes de disolverse

Archivo - Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz reunirá este jueves, 26 de marzo, a su Diputación Permanente para abordar la previsible convalidación de dos decretos-leyes que iban a debatirse esta semana en el Pleno del Parlamento de no haberse disuelto la Cámara andaluza con la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.

En concreto, la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales o, como ocurre en este caso, cuando el Parlamento ha sido disuelto o ha expirado el mandato parlamentario, y hasta tanto se constituya el nuevo-- se reunirá a las 12,00 horas de este jueves en la sala de la Junta de Portavoces, según figura en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press.

De este modo, el orden del día de la reunión de la Diputación Permanente cuenta con un punto único, el de la convalidación o derogación de dos decretos-leyes aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz este mismo mes de marzo.

Se trata, por un lado, del Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, por el que se aprueban medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía.

Y, por otro lado, del Decreto-ley 3/2026, de 11 de marzo, por el que se modifica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, y otras normas en materia de empleo público, para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos acaecidos en Andalucía.

El primero de los decretos adapta la legislación autonómica para hacer posible la aplicación del convenio recientemente suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas, que establece un sistema común de licencias válido en diez regiones, lo que permitirá que una única licencia habilite a su titular para practicar la caza en todas sus modalidades y la pesca fluvial en las comunidades autónomas adheridas al acuerdo, sin necesidad de realizar trámites adicionales en cada una.

Por su parte, el decreto que modifica la Ley andaluza de la Función Pública busca "agilizar" los mecanismos previstos en dicha normativa "para poder disponer de los recursos humanos necesarios para gestionar, con la mayor celeridad y garantías jurídicas, las medidas de recuperación puestas en marcha por la Junta tras la emergencia provocada por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026", según informó el Consejo de Gobierno tras su aprobación el pasado 11 de marzo.

El Estatuto de Autonomía andaluz determina que los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Gobierno "quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad".

TRAS LA DESCONVOCATORIA DEL PLENO POR LA DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

El Pleno del Parlamento iba a celebrar entre este miércoles y este jueves una sesión en la que, además de la convalidación --previsible habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en esta legislatura--, de dichos dos decretos, iba a sustanciar los debates finales de cuatro leyes.

En concreto, el Pleno previsiblemente iba a dar 'luz verde' a los proyectos de ley por los que se crean el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y el Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, así como las leyes para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, y del Turismo Sostenible de Andalucía.

Los debates finales de estas cuatro iniciativas han decaído y su aprobación ha quedado pendiente después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acordara el pasado lunes la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.