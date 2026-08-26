La Diputación Permanente del Parlamento aborda este jueves si convoca un Pleno extraordinario por el incendio de Niebla

Archivo - Sesión en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía va a mantener una reunión este jueves en la que va a abordar la petición del grupo socialista de convocar un Pleno extraordinario acerca del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), extinguido el pasado 23 de agosto, tras llevar activo casi 20 días y unas 33.000 hectáreas afectadas.

Dicha propuesta es el único punto del día que aparece recogido en la web del Parlamento, consultada por Europa Press. Este miércoles, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado comparecer a petición propia en la cámara para hacer balance de los incendios forestales que ha sufrido la comunidad este verano.

Asimismo, Sanz tiene previsto informar sobre los episodios sísmicos ocurridos en Granada en las últimas semanas, así como la respuesta del Gobierno a la lucha contra el narcotráfico. Fuentes del ejecutivo andaluz han señalado a Europa Press que por el momento no hay fecha prevista para dicha intervención.

Por su parte, el PSOE-A ha reiterado este miércoles en su petición de información a la Junta sobre la gestión en los incendios de Niebla y Los Gallardos (Almería). La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, ha pedido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sea la persona que intervenga en dicho Pleno extraordinario.

"Queremos que, por la vía ordinaria, como derecho que tenemos, acceder a esa información y que el Gobierno de la Junta de Andalucía nos la facilite. No queremos pensar que vayamos a tener que ir a los juzgados, a los tribunales, para acceder a esa información", ha subrayado.

En esta línea, ha asegurado que los vecinos afectados por el incendio de Niebla "necesitan todo el respaldo político". "No entendemos cómo es posible que una persona que tiene que verse afectada por un incendio, que sufre el drama de sufrir un incendio, tiene que montar una plataforma ciudadana para exigirle a la Junta de Andalucía encima que le ayude", ha remarcado.

En el último Pleno del Parlamento, Antonio Sanz compareció ante la cámara sobre el trágico incendio de Los Gallardos (Almería). En su comparecencia cifró en 5.200 las hectáreas afectadas y defendió la decisión de no enviar mensajes de 'Es-Alert' tras declararse las llamas que costaron la vida a 13 personas.

"No estábamos ante un incendio más", sino "ante un fenómeno que rompía todos los parámetros conocidos en esta tipología de incendios de viento", explicaba el consejero.

Ante la explicaciones, los grupos de la oposición solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre el incendio. La Mesa del Parlamento admitió a trámite el pasado 29 de julio, la petición de Por Andalucía de crear dicha comisión.