La Dirección Provincial del INSS de Granada acoge las Jornadas Hispano-Francesas de Seguridad Social

Cartel de las Jornadas Hispano-Francesas de Seguridad Social. - GOBIERNO DE ESPAÑA

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Granada acogerá los próximos 6, 7 y 8 de octubre de 2026 las Jornadas Hispano-Francesas de Seguridad Social, una iniciativa destinada a facilitar información y asesoramiento especializado y personalizado sobre los sistemas de Seguridad Social de España y Francia a las personas que hayan desarrollado parte de su vida laboral o mantengan derechos de protección social en cualquiera de los dos países.

Según ha concretado el Gobierno en una nota, la elección de Granada como sede reviste una "especial importancia", puesto que estas serán las únicas Jornadas Hispano-Francesas de Seguridad Social que se celebrarán en España en 2026. Esta circunstancia permitirá reunir en un único encuentro a especialistas de ambos países y ofrecer asesoramiento directo a ciudadanos procedentes de cualquier punto del territorio nacional.

Las jornadas se celebrarán en la sede de la Dirección Provincial del INSS de Granada, ubicada en la calle Restauradores, número 1, y contarán con la participación de personal especializado de ambos países para atender consultas y orientar a las personas interesadas en cuestiones relacionadas con prestaciones, pensiones, cotizaciones, desplazamientos laborales y demás materias de Seguridad Social con dimensión transfronteriza.

De este modo, el objetivo de esta iniciativa es "acercar a la ciudadanía un servicio especializado que permita resolver dudas y recibir información personalizada sobre los derechos y obligaciones derivados de la aplicación de la normativa española y francesa de Seguridad Social, contribuyendo asimismo a reforzar la cooperación entre las administraciones competentes de ambos países".

Así, la organización hace un llamamiento a la participación de todas aquellas personas que hayan trabajado, residido o desarrollado parte de su vida profesional en España o Francia, así como a pensionistas, trabajadores desplazados y cualquier ciudadano con intereses o derechos en materia de protección social en ambos países.

La celebración en Granada de estas jornadas, las únicas que tendrán lugar en España durante 2026, constituye una "oportunidad excepcional" para acceder "de forma directa y gratuita al asesoramiento de especialistas españoles y franceses sin necesidad de desplazarse al extranjero".

Estas jornadas están dirigidas especialmente a trabajadores, pensionistas, personas desplazadas, residentes en uno u otro país y, en general, a cualquier ciudadano que mantenga vínculos laborales o personales entre España y Francia y precise orientación sobre sus derechos en materia de protección social.

Con esta actividad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reafirma su compromiso con la atención cercana y especializada a la ciudadanía, "facilitando el acceso a información de calidad y promoviendo la coordinación internacional en beneficio de las personas usuarias".

El Instituto Nacional de la Seguridad Social anima a la ciudadanía a aprovechar esta iniciativa única, concebida para "acercar la Administración a las personas" y facilitar respuestas personalizadas a "situaciones cada vez más frecuentes en un contexto de movilidad laboral y residencial entre España y Francia".

En suma, las personas interesadas en recibir atención personalizada durante las Jornadas Hispano-Francesas de Seguridad Social podrán solicitar información o concertar cita previa a través de los teléfonos 958 181 202 o 958 181 777.