La directiva de la patronal cordobesa CECO nombra a José Manuel Rodríguez-Carretero nuevo secretario general

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha aprobado, por unanimidad, la propuesta del presidente de la patronal cordobesa, Antonio Díaz, de nombrar a José Manuel Rodríguez-Carretero como nuevo secretario general de CECO, en sustitución de Joaquín Gisbert, quien se jubila tras 40 años dedicado a la organización empresarial cordobesa.

Según ha informado CECO en una nota, José Manuel Rodríguez-Carretero, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha estado muy vinculado a la actividad empresarial y a asociaciones empresariales de la provincia. Desde 2011 y hasta la fecha ha sido el gerente de la Asociación Provincial de Talleres de Automoción y Movilidad de Córdoba (Atradeco), secretario general de la Federación Andaluza de Asociaciones Empresariales de Talleres (Faetan Andalucía) y miembro de directiva de Ganvam, asociación nacional del sector.

También ha ocupado la secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de Córdoba (Femeco) y ha sido vocal del comité ejecutivo de CECO, puesto, éste último, que ocupará a partir de este momento Carlos Toledano, presidente de Atradeco, a propuesta del presidente de CECO.

Rodríguez-Carretero, vinculado a la gestión y prestación de servicios empresariales, entre ellos la negociación colectiva y el comercio exterior, ha conocido y ha participado activamente de la realidad empresarial de Córdoba y provincia en sectores como el metal, la joyería y el agro. Igualmente, y en representación de CECO, forma parte del Consejo Social de Córdoba, en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Economía.

Sustituye en el cargo de secretario general de CECO a Joaquín Gisbert, licenciado en Ciencias Económicas y vinculado a CECO desde su Área Económica, Fiscal y Financiera desde el año 1985, ocupando la Secretaría General desde 2015. El próximo 3 de octubre, en el Circulo de la Amistad de Córdoba, tendrá lugar un acto de reconocimiento al que ha sido hasta hoy secretario general de la CECO.

Por otro lado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cerrado el orden del día de la junta directiva de CECO analizando los principales proyectos de crecimiento que se desarrollaran en la ciudad a partir de este nuevo curso político.