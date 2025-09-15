Disponible la Tarjeta Regalo del IMAE para los espectáculos y conciertos de la temporada 2025/2026 en Córdoba

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba vuelve a activar la venta la Tarjeta Regalo para espectáculos de la temporada 2025/2026, con la que se podrán regalar localidades para los eventos que se celebren en los teatros municipales de la ciudad.

Según ha informado el IMAE en una nota, esta Tarjeta Regalo se puede adquirir de forma 'online' o en la taquilla del Gran Teatro por 30 euros, 50 euros y cien euros; aunque sólo podrá canjearse a través de la página web.

Cada Tarjeta Regalo está asociada a un código único que se podrá canjear sólo a través de compras 'online' hasta agotar el saldo correspondiente. Las condiciones generales de uso de esta tarjeta se recogen en 'https://teatrocordoba.es/tarjeta-regalo-imae/'.

El fin de semana los festivales de música son los protagonistas en el Teatro de la Axerquía. La cuarta edición del Festival Grita será la muestra del rock y el metal hecho en Córdoba y se celebrará el viernes 19 de septiembre con los grupos Renacimiento, T-Reviento, Ciclón y Hamlet.

Por primera vez, tendrá lugar Ultraligero, una cita que despide el verano andaluz desde Córdoba y que conecta a públicos diferentes en torno a la música y la creatividad. Los artistas que encabezan este cartel que cruza géneros, escenas y territorios son Rufus T. Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Cassetta y Mind Enterprises (dj set).

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de la capital en su horario habitual y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.