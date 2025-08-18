El dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar en Jaén alcanza las 1.400 atenciones

La concejala Ángeles Díaz, junto al alcalde, Julio Millán (2d), en la visita el centro municipal de acogida. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El Ayuntamiento de Jaén ha cifrado en 1.398 las atenciones del dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar desde que se habilitara el pasado 23 de junio y hasta la primera semana de agosto. Además, ha anunciado que planteará a los colectivos implicados su ampliación a las primeras semanas de septiembre.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, quien ha valorado el "gran trabajo" de Caritas y Andalucía Inserta junto con el Consistorio para facilitar sus equipamientos y sumarlos al Centro de Atención Municipal "en un verano complicado con unas temperaturas extremas"

En este sentido, ha adelantado que les planteará en reunión ampliarlo hasta las primeras semanas de septiembre. "Sabemos que son entidades concernidas e implicadas y contamos con su complicidad y su esfuerzo, que no es poco, además del apoyo de Policía Local para que en caso de detectarse situaciones de calle se les pueda informar de los recursos de este dispositivo", ha afirmado.

El Centro de Atención Municipal contempla en su reglamento la obligación de flexibilizar sus horarios y espacio por frío y calor para la acogida a personas transeúntes y que así la ciudad de Jaén cuente con un refugio climático durante las 24 horas del día.

El dispositivo se completa con la atención en los centros de día de Santa Clara de Cáritas y Andalucía Inserta, en la carretera de Córdoba, de forma que las personas sin hogar que lo deseen tienen un lugar donde poder dormir, resguardarse, ducharse, lavar ropa y tener las comidas necesarias".

El servicio funciona con un horario de 8,30 a 20,30 horas de lunes a domingo, atendidos por Cáritas a través del hogar de Santa Clara (Andalucía Inserta hasta las 17,00 horas) y a partir de la tarde-noche con pernoctación en el Centro de Atención Municipal situado junto a la Jefatura de la Policía Local, en la carretera de Granada.

La concejala ha explicado que se celebran reuniones técnicas de seguimiento con los equipos implicados en la gestión del recurso, sin que se hayan registrado incidencias reseñables. De hecho, se trata del verano con menos incidencias, "lo que evidencia la consolidación del modelo, la experiencia del personal y la eficacia del protocolo activado".

En el funcionamiento diario del dispositivo participan activamente además del equipo humano de las entidades sociales Cáritas y Andalucía Inserta, el personal técnico del Centro de Acogida Municipal. Todos ellos mantienen un control permanente sobre el estado de los usuarios y la dinámica del recurso, garantizando la aplicación de criterios profesionales de intervención.

"Estamos en manos de especialistas con experiencia, lo que ha permitido mantener una convivencia estable y un servicio eficaz incluso en los momentos de mayor demanda", ha manifestado la reponsable municipal de Servicios Sociales.