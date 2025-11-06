JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha habilitado un dispositivo especial, con refuerzo policial y de autobuses, para el partido del Real Jaén-Linares Deportivo que se disputará el domingo, 9 de noviembre, en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria.

El operativo contará con la participación de 20 agentes y un subinspector de la Policía Local, que se destinarán exclusivamente al desarrollo de este encuentro deportivo. Su labor se centrará en vigilar y regular el tráfico en los principales accesos al estadio, desde la Avenida de Madrid hasta la Avenida y Carretera de Granada, incluyendo cruces y glorietas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y peatonal durante toda la jornada.

Además, la Policía Local mantendrá su servicio ordinario para atender el resto de incidencias en la ciudad. A este operativo se sumarán efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local de Linares y el personal de seguridad privada encargado del control de acceso al estadio de La Victoria.

Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ha habilitado zonas de aparcamientos en el recinto ferial (acceso por Ronda Sur) y la explanada ubicada Junto a la Jefatura de la Policía Local (entrada por carretera de Granada). No se podrá acceder con vehículo ni estacionar en el campo de fútbol, cementerio o zonas aledañas, excepto aquellas personas autorizadas, como los propios jugadores y el personal del estadio.

La concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo, ha informado que se habilitará en dispositivo especial de autobuses que partirá desde la plaza de la Libertad a las 15,00 horas, con una frecuencia de paso cada 15 minutos, hasta las 16,45 horas. El precio del servicio extraordinario será de 1,15 euros y se podrán pagar con la tarjeta de bonobús.

La edil ha indicado que los autobuses dejarán a los viajeros en el estadio al inicio del encuentro y, al finalizar el partido, realizarán la recogida en la Carretera de Granada, concretamente en la marquesina del cementerio de San Fernando.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha subrayado que se trata de "un momento para disfrutar del fútbol, pero también para poner en valor el respeto y la convivencia que representan los clubes y la ciudad de Jaén". El regidor ha animado a las aficiones de ambos equipos a "vivir este clásico provincial en un ambiente de deportividad y cordialidad".