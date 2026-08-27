Dobladez (PSOE) exige al gobierno local del PP en Córdoba que añada más árboles al proyecto del Parque de Miralbaida

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez - PSOE

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido este jueves al gobierno municipal del PP "que revise y corrija el proyecto previsto para el Parque de Poniente-Miralbaida antes de su ejecución, con el objetivo de triplicar la masa arbórea prevista inicialmente, para que este nuevo espacio verde responda realmente a las necesidades ambientales de la ciudad, y contribuya a combatir las altas temperaturas y el efecto isla de calor".

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha puesto el foco en "la escasa presencia de arbolado prevista en el proyecto, que contempla únicamente 763 árboles para una superficie aproximada de nueve hectáreas. Esto supone una densidad de apenas 85 árboles por hectárea", una cifra que, a juicio del edil socialista, "resulta claramente insuficiente para que el parque pueda ofrecer sombra, refugio climático y unas condiciones ambientales adecuadas".

En el PSOE, según ha señalado, comparten "la necesidad de contar con más espacios verdes, pero es que estamos pasando de parques densos, con sombra real y capacidad de refugio climático, a espacios excesivamente abiertos, con arbolado insuficiente y sin protección frente a las altas temperaturas".

El concejal socialista ha advertido, además, que esta situación "no responde únicamente a que los árboles sean jóvenes y necesiten tiempo para crecer, sino a una decisión de planificación que determina desde el principio un número insuficiente de ejemplares".

"Se ha extendido la idea de que el problema se solucionará cuando los árboles crezcan, pero el problema no es solo que sean jóvenes, es que hay menos árboles desde el inicio y eso, en una ciudad como Córdoba, es un error de planificación urbana", ha subrayado.

En este sentido, Dobladez ha comparado la densidad de arbolado prevista para el Parque de Poniente-Miralbaida con otros espacios verdes de la ciudad. Así, "mientras el histórico Parque Cruz Conde presenta una densidad de árboles por hectárea muy superior, en el Parque del Flamenco se sitúa en torno a los 70 árboles por hectárea y en el Parque del Canal baja aproximadamente hasta los 50. Por su parte, el Parque de Levante, más consolidado, se mueve en una horquilla de entre 80 y 150 árboles por hectárea".

Frente a esta evolución, el PSOE considera que un parque de estas características "debería alcanzar, como mínimo, los 250 árboles por hectárea, lo que supondría multiplicar prácticamente por tres los 763 ejemplares actualmente contemplados en el proyecto".

Dobladez ha señalado también otra carencia del proyecto, "la ausencia de estanques, láminas de agua o elementos similares que puedan contribuir a mejorar el comportamiento climático del espacio, además de favorecer la biodiversidad y elevar su calidad ambiental".

"Un parque de nueve hectáreas debe diseñarse pensando en las condiciones climáticas que tenemos y en las que tendremos en los próximos años. No tiene sentido desaprovechar una oportunidad como ésta y renunciar a incorporar elementos que ayuden a generar un entorno más fresco, habitable y biodiverso", ha indicado.

Por ello, el PSOE reclama al Gobierno municipal que revise el proyecto antes de su ejecución, "incremente de manera sustancial el número de árboles e incorpore zonas de agua y otros elementos de adaptación climática".