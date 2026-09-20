El doctor en Arqueología y divulgador Mikel Herrán llega a la Universidad de Córdoba para hablar sobre al-Ándalus

Cartel de la conferencia de Mikel Herrán en la Universidad de Córdoba. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Arqueología y divulgador Mikel Herrán ofrecerá el próximo jueves, 24 de septiembre, a las 18,30 horas, la conferencia 'El viaje de los hechos y las ideas: el legado universal de al-Ándalus' en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO), enmarcada en las actividades conmemorativas del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, la ponencia de Herrán ofrecerá "una reflexión sobre la transmisión de conocimientos, ideas y formas de pensamiento vinculadas a al-Ándalus, así como sobre la huella que este legado ha dejado en la cultura y el pensamiento universal".

Esta conferencia se enmarca en el programa conmemorativo dedicado a la figura de Averroes (Ibn Rushd), una de las grandes personalidades del pensamiento medieval y una figura fundamental para comprender el diálogo entre las distintas tradiciones intelectuales del Mediterráneo.

Esta actividad conmemorativa, en la que colaboran la Universidad de Córdoba, UCOCultura y la Fundación Las Fuentes, surge como un espacio de encuentro, reflexión y divulgación en torno al legado intelectual de al-Ándalus.

Como creador de contenido, Mikel Herrán, conocido como 'PutoMikel' en sus redes sociales, cuenta con más de 325.000 seguidores en YouTube y 313.000 en Instagram. Además, ha publicado tres libros hasta la fecha: 'La historia no es la que es: Es la que te cuentan'; 'Sodomitas, vagas y maleantes: Historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca' y 'Sobrevivir en el Medievo: Crónica de un viajero por Spania'.