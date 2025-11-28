'Dona Vida al Planeta' llega al Carrefour de Córdoba para concienciar sobre el reciclaje de aparatos eléctricos

Estand informativo de la campaña 'Dona Vida al Planeta'. - RAEE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Dona Vida al Planeta' llega al Carrefour de Córdoba con el objetivo de concienciar a toda la ciudadanía andaluza sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En su sexta edición, la campaña que ya ha visitado el 100% de los municipios andaluces, vuelve a llegar a las grandes ciudades andaluzas y a todas las universidades públicas de la región con puntos informativos y talleres de reparación para toda la ciudadanía.

Según ha indicado ha RAEE Andalucía en una nota, durante la jornada, los informadores ambientales han concienciado a la ciudadanía acerca de la importancia de la correcta gestión de los RAEE y de las distintas opciones para depositar este tipo de residuos, evitando así la acumulación de basura tecnológica en los hogares.

La campaña se extenderá a lo largo de toda Andalucía hasta el próximo 27 de febrero de 2026 visitando 450 comercios en todas las provincias de Andalucía, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en todo el territorio andaluz.

'Dona Vida al Planeta' está promovida por RAEE Andalucía, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y cuenta con el apoyo de los Sistemas Colectivos en Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) que operan en la región y que son Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raeés, Ecotic y ERP España.

En su sexta edición, esta campaña amplía aún más su presencia en toda Andalucía con puntos y rutas informativas en 160 municipios, incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Para ello, la campaña se realizará a pie de calle en muchos de estos municipios y llegará a más de 450 comercios. También se visitarán los campus de las universidades públicas de cada provincia. En total, la campaña incluye más de 620 acciones de 'street' marketing para dar a conocer las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de este tipo de residuos.

Este trabajo en las localidades andaluzas a través de acciones a pie de calle en la gran mayoría de municipios de toda la región irá acompañado por un intenso plan de medios a nivel local (publicidad exterior, prensa, online, radios y televisión) y regional (radio, televisión, exterior y online).

En una primera etapa la campaña contará con oleadas provinciales de forma paralela a las acciones de streetmarketing y en cada una de las provincias en las que nos encontramos en ese momento. Estas oleadas llegarán a través de publicidad en redes sociales, así como en medios digitales, exterior, radio y televisión.