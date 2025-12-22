Dos afectados por humo en el incendio de una vivienda en Andújar (Jaén)

Archivo - Hospital Alto Guadalquivir. - JUNTA - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 47 y 94 años de edad han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio registrado a última hora de este domingo 21 de diciembre en una vivienda de la localidad jienense de Andújar, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada recibida sobre las 21.00 horas alertaba de un incendio en un segundo piso en la calle Corredera Capuchinos y requería con urgencia los servicios sanitarios para atender a varias personas afectadas por inhalación de humo.

Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos de los Bomberos de Andújar, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los afectados fueron evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Alto Guadalquivir.

Según fuentes policiales, el edificio fue desalojado por completo en prevención, aunque todos pudieron regresar una vez finalizada la intervención de los operativos, a excepción del piso siniestrado cuyo salón resultó afectado por el incendio y el resto de la vivienda, por humo.

Efectivos de los Bomberos lograron sofocar el incendio, que pudo haber sido provocado por una subida de tensión en una de las viviendas.