Atendidas cinco personas, dos de ellas menores, tras un incendio en una vivienda en Paterna de Rivera (Cádiz)

Imagen de archivo de los vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)
Un total de cinco personas --tres adultos y dos menores-- han resultado intoxicadas por humo tras un incendio originado esta madrugada en una vivienda, en la localidad gaditana de Paterna de Rivera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
En una nota de prensa, la entidad coordinadora ha detallado que sobre las 2,40 horas de la madrugada de este domingo, el 112 ha recibido varios avisos por otro incendio en una casa de dos plantas ubicada en la calle Felipe Tejedor de Paterna de Rivera, con posibles atrapados en su interior.
En este caso, han acudido al lugar efectivos de Guardia Civil, de Bomberos, de Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los servicios médicos han atendido a cinco personas que han resultado intoxicadas por humo; se trata de dos hombres de 73 y 55 años, una mujer de 82 y dos menores de nueve y 13 años de edad. Ninguno de ellos ha precisado evacuación hospitalaria.