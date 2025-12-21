Evacuado al hospital un hombre tras un incendio de vivienda en Íllora (Granada)

Archivo - Hospital General del Virgen de las Nieves de Granada. - JUNTA - Archivo

ÍLLORA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido evacuado al hospital Virgen de las Nieves de Granada tras registrarse un incendio en una vivienda en el municipio granadino de Íllora, según ha informado este domingo en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos antes de la medianoche de este domingo, 21 de diciembre, el centro de coordinación recibía un aviso de la Policía Local de Íllora por un incendio en una casa ubicada en la calle Real.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos de Granada, junto con Policía Local, Guardia Civil y un equipo médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según fuentes de Bomberos y Guardia Civil citadas por el 112, un vecino ayudó a salir de la casa a tres personas afectadas por inhalación de humo, aunque solo ha sido trasladada una de ellas, un hombre de 53 años al hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Los Bomberos han indicado al 112 que el fuego se ha originado en un brasero eléctrico y que ha quemado todo el mobiliario del salón, mientras que el resto del inmueble se ha visto afectado por humo.