Dos detenidos y 9 investigados en Cádiz y Sevilla por estafas bancarias de 140.000 euros a través de llamadas

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras nueve en Cádiz, Sevilla y Ciudad Real al desarticular una organización criminal especializada en estafas bancarias telefónicas por un valor de unos 140.000 euros en el territorio nacional.

La operación, denominada 'Inifa' y desarrollada por agentes del Puesto Principal de Torrox-Algarrobo (Málaga), atribuye a los implicados delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Según ha informado el Instituto Armado, la red operaba mediante la suplantación de entidades bancarias a través de llamadas telefónicas.

Así y bajo el pretexto de frenar supuestos cargos fraudulentos, los autores conseguían persuadir a las víctimas para que realizasen transferencias o entregasen sus credenciales de acceso.

Después, usaban una red de testaferros, cuentas interpuestas, criptomonedas y compras de productos de lujo para blanquear el dinero y camuflar el rastro policial.

La investigación ha esclarecido nueve denuncias interpuestas en distintos puntos de España, cuyo perjuicio económico alcanza un valor de unos 140.000 euros.

Los hechos han quedado a disposición de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera y de Torrox.