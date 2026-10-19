Dos detenidos por robar en varios vehículos en la zona de Miraflores de Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos varones como presuntos autores de delitos relacionados con robos con fuerza en el interior de vehículos en la zona de Miraflores, tras una intervención desarrollada durante la madrugada del día 14 de octubre.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron cuando los agentes, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana, escucharon un fuerte ruido en la calle. Inmediatamente se desplazaron al lugar del que procedía el ruido para comprobar lo sucedido.

Una vez allí, localizaron a dos individuos que se alejaban de un vehículo cuya ventanilla delantera izquierda se encontraba fracturada. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos arrojó al suelo varios objetos que portaba y ambos trataron de abandonar el lugar, siendo interceptados por los agentes.

Los intervinientes comprobaron las inmediaciones, localizando otros cuatro vehículos que presentaban signos compatibles con haber sido forzados, entre ellos ventanillas fracturadas y otros daños. Asimismo, los agentes recuperaron diversos efectos que posiblemente procediesen del interior de los vehículos afectados, realizando las gestiones oportunas para determinar su procedencia, así como para localizar a los propietarios de los vehículos dañados.

Al respecto, las dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial competente, continuando las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de lo sucedido.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos, comprobar que las puertas y ventanillas quedan correctamente cerradas y estacionar, siempre que sea posible, en lugares bien iluminados y transitados.

Ante cualquier indicio de manipulación o intento de acceso al vehículo, se recomienda avisar a la Policía y evitar tocar posibles elementos de interés para la investigación. Asimismo, se aconseja comunicar de inmediato cualquier actividad sospechosa a la Policía Nacional a través del teléfono 091.