Ecologistas reclama un proyecto para la cantera de Jaén que cumpla la sentencia y rehabilite "por completo" el daño

Archivo - Cantera de la Fuente de la Peña en el Cerro Almodóvar con el casco urbano de Jaén al fondo. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Jaén ha reclamado que el proyecto de restauración de la cantera de la Fuente de la Peña cumpla la sentencia y rehabilite "por completo el daño ecológico y ambiental ocasionado durante décadas por una actividad ilegal" por la que los responsables han sido condenados.

En un comunicado, la organización ha expresado su apoyo al Ayuntamiento, desde el que se ha pedido a la Junta de Andalucía que no dé el visto bueno a un plan "de mínimos", mientras que la administración autonómica ha afirmado que está "en estudio" y estará marcado por "el rigor y el cumplimiento de la normativa vigente".

Al respecto, Ecologistas en Acción ha exigido a las delegaciones de Minas y Medio Ambiente que se respeten "los términos de la ejecución de sentencia 146/25" sobre el citado monte municipal. Una resolución fruto de un proceso que se inició en 2017 cuando denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente el daño ambiental que se estaba produciendo en ese Monte Público la Solana de La Fuente de la Peña o Cerro de Almodóvar.

Además, junto con un gran número de asociaciones y sociedad civil, se creó la plataforma ciudadana Salvemos el Cerro, que consiguió "hacer que las administraciones valorasen el tremendo perjuicio" sobre el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la ciudad y que tomasen medidas.

Finalmente, la citada sentencia "constata los causantes y el delito infringido durante décadas" en este espacio y establece que, "de conformidad con los prevenido en el artículo 339 del CP, por los acusados se debe proceder a la restauración y rehabilitación completa del daño ecológico y ambiental ocasionado".

Asimismo, la resolución judicial señala que, tomando como base el proyecto de restauración de la concesión minera La Quebrada aprobado el 24 de octubre de 2008, debe elaborarse un proyecto que contemplen la restauración y rehabilitación completa".

Debe elaborarse en ejecución de sentencia por los departamentos competentes de la Junta, "las actuales consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Universidad, Industria, Energía e Innovación", y ser ejecutado previa autorización y posterior supervisión del Ayuntamiento de Jaén, titular del monte. Y ello, con un coste que han de asumir "los causantes del daño o responsables civiles directos y/o los subsidiarios".

Por ello, ante la posibilidad de que el Gobierno andaluz legitime un "proyecto de mínimos con un vallado permanente del monte municipal", Ecologistas en Acción ha precisado que el proyecto de 2008 y sus condicionantes "no hablaban de "vallado permanente" ni de "restauración estética de la cantera, sino de un exigente plan de restauración".

"Además, no estamos ante el caso de restaurar una cantera legítima que finaliza su actividad industrial y su concesión minera, sino de cumplir una sentencia penal que exige restaurar y rehabilitar completamente el daño ecológico y ambiental ocasionado durante décadas por una actividad ilegal, ilegítima y por la cual los culpables han sido penados y condenados en sentencia firme a pagar", ha recalcado.

De ahí que haya exigido que el proyecto debe "actualizar el antiguo plan de restauración para adaptarlo a la superficie realmente explotada y a la situación real que ha quedado acreditada en la sentencia". Una demanda que ha trasladado por escrito a los tres organismos implicados con el objetivo de que "tomen las medidas necesarias, exhaustivas, rigurosas y públicas" para articular medidas "totalmente efectivas y no un mero toque cosmético" de este espacio.