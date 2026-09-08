El ciclo 'Música de Lobo' concluye el 10 de septiembre con un recital de Carmen Camacho y Javier Prieto en Cádiz

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CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, colabora con la Fundación Carlos Edmundo de Ory en la última cita del ciclo 'Música de Lobo', donde la escritora Carmen Camacho y el músico Javier Prieto ofrecerán un recital en Cádiz titulado 'Deslengua', inspirado en el último libro de Camacho, el próximo jueves 10 de septiembre a las 20,30 horas.

El ciclo 'Música de Lobo' combina la creación literaria con la interpretación musical en un entorno singular como la Alameda Clara Campoamor.

La cita está organizada por la Fundación Carlos Edmundo de Ory en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, el Ayuntamiento de Cádiz y el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, según ha indicado la administración andaluza.

Carmen Camacho es una escritora dedicada a la poesía y el aforismo, con diversos libros publicados como el mencionado 'Deslengua' (Libros de la Herida), 'Campo de fuerza', 'La mujer del tiempo', 'Zona franca', 'Minimás' y 'Vuelo Doméstico'. Parte de su obra ha sido traducida a doce idiomas y es una de las poetas escogidas por la red internacional Versópolis para promover el talento poético en Europa.

Licenciada en Periodismo con Premio Extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid, colabora habitualmente como crítica literaria y columnista en Eldiario.es y Diario de Sevilla. En radio conduce una sección semanal sobre recreación poética de las palabras en 'La Mañana de Andalucía' con Jesús Vigorra, en Canal Sur Radio.

Como editora destaca su trabajo 'Fuegos de palabras', obra de referencia del aforismo poético español de los siglos XX y XXI. Además, desarrolla su capacidad pedagógica como profesora de escritura creativa y creadora de contenidos didácticos llegando a impartir charlas y talleres literarios en diversos países de la geografía mundial.

El artista y creador musical Javier Prieto pondrá las notas musicales a este encuentro artístico que finaliza la programación de septiembre del Centro Andaluz de las Letras.

Su obra musical 'Nana a medias' ha sido galardonada a mejor canción original con un Premio Carmen y el espectáculo 'Mar o de cómo sobrevivir a un tsunami', donde también actúa y toca en directo, ha ganado los premios Feten a mejor espectáculo de noche, Lorca a mejor espectáculo de circo y Talía a mejor música original para artes escénicas.

El compositor ha trabajado en la formación flamenca de Antonio Andrade y en las compañías teatrales La Soleá, Globusclown y Piratas de Alejandría.

'Deslengua' pone el broche final a un ciclo que ha gozado de gran acogida entre el público en su primera cita el pasado jueves 3 de septiembre con el poeta David Eloy Rodríguez y la compositora Virginia Moreno.