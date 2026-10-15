La V edición de GeneraSur Summit Cesur pone el foco en una innovación más humana, colaborativa y orientada a la acción

V edición de GeneraSur Summit Cesur en Sevilla. - CESUR

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado la quinta edición de su GeneraSur Summit que ha tenido lugar en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla. Bajo el título 'Cómo activar el mindset innovador en tu empresa', la jornada, patrocinada por Moeve y coorganizada con Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha reunido a empresas, pymes, startups, instituciones y centros de innovación para abordar la importancia de la cultura corporativa para impulsar y sistematizar la innovación en las organizaciones.

Según ha informado Cesur en una nota, la jornada ha sido inaugurada por el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, quien ha subrayado que el objetivo de Cesur desde sus inicios es transformar el tejido productivo del sur de España desde la empresa, la educación y la innovación a través de GeneraSur, el centro de innovación y desarrollo de Cesur.

A continuación, ha intervenido la directora general de Estrategia, Innovación y Ecosistemas Industriales de la Junta de Andalucía, Nieves Valenzuela, que ha puesto el acento en el valor de la colaboración como motor de innovación y crecimiento. Para Valenzuela "la innovación rara vez surge de manera aislada". De manera que, "solo fortaleciendo los vínculos entre universidad, emprendimiento, investigación, innovación e industria podremos transformar el conocimiento en nuevas oportunidades empresariales", ha afirmado.

Uno de los ejes centrales del Summit lo ha protagonizado la ponencia de la directora de Innovación de Moeve, Belén Linares, bajo la conferencia titulada 'Este futuro tiene futuro, tendencias tecnológicas'. Para Linares, "la innovación es abierta y colaborativa, por definición". Además, "entraña un reto sectorial: compartir, abrirse a todas las compañías, de todos los tamaños; a los pequeños y a tus iguales, lo cual puede resultar aún más desafiante", ha explicado.

Asimismo, "Innovación es 'mindset', equivale a equipo, a personas". Por tanto, "la permeabilidad del equipo de Innovación en todas las áreas de una compañía es imprescindible". Finalmente, "la innovación no es improvisación, es el resultado de un proceso de talento y desarrollo sostenido en el tiempo", ha afirmado la directora que ha indicado que "cooperación, generosidad y audacia son claves".

El segundo bloque de la jornada ha estado centrado en un taller práctico dinamizado por expertos de Strategyco, en el que han participado más de 100 asistentes, distribuidos en grupos de trabajo. Mediante distintas metodologías y dinámicas colaborativas, los participantes han identificado las principales barreras, impulsores, desafíos e inercias que afrontan las empresas a la hora de fomentar internamente una cultura de innovación.

Las conclusiones obtenidas en cada grupo se han integrado posteriormente en un documento común que recoge acciones y recomendaciones orientadas a fortalecer el mindset innovador dentro de las organizaciones, bajo una premisa compartida: "no basta con innovar, es necesario ser una empresa verdaderamente innovadora".

Por su parte, el director adjunto de GeneraSur, Álvaro Jiménez, ha destacado las novedades de GeneraSur y el desarrollo de una herramienta interna que permite elaborar un autodiagnóstico del grado de madurez innovadora de la empresa.

Por último, la clausura de la jornada ha corrido a cargo del director general de Andalucía Emprende, Javier González Navarro, quien ha remarcado la necesidad de "la colaboración público-privada para generar entornos como este encuentro, que favorezcan la transferencia de conocimiento y el surgimiento de alianzas".

Con esta nueva edición del GeneraSur Summit, Cesur reafirma su compromiso con el impulso de la innovación abierta como palanca de desarrollo económico y social, fortaleciendo las conexiones entre empresas, talento, emprendimiento e investigación para contribuir a posicionar el sur de España como un referente en innovación y progreso.