La Junta abre "expediente sancionador" a la adjudicataria de comedores escolares en Córdoba

Archivo - Copé (dcha.) comparte el menú de los alumnos de un colegio público de Córdoba en su comedor escolar, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, con el antecedente de que la Agencia Pública Andaluza de Educación, tras tener conocimiento el pasado septiembre de "incidencias relativas al menú servido en el comedor de tres centros educativos de la provincia", le abrió "expediente informativo a la empresa que presta el servicio en estos centros", ha anunciado este miércoles que ahora "ese expediente informativo ha dado lugar a un expediente sancionador".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Copé ha asegurado que la Junta tiene el "compromiso" de "exigir que la empresa cumpla con sus obligaciones y que ofrezca un servicio de calidad en los comedores escolares".

De hecho, la apertura del inicial expediente informativo, ahora transformado en sancionador, tenía por objeto "recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y, si procede, aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio".

Además, se informó "al programa Evacole, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para que realice una evaluación presencial de estos comedores", con el fin de "comprobar la calidad de la oferta alimentaria, dentro de la colaboración habitual de ambas consejerías en este ámbito".

Ahora, y tras la apertura del expediente sancionador, según ha detallado Copé, "estamos manteniendo reuniones con la empresa" y, "tienen que presentar un plan de actuación para que estas incidencias no vuelvan a ocurrir, y ellos están muy interesados en que, efectivamente, esto no vuelva a ocurrir y en ofrecer un servicio de comedor de calidad", añadiendo que en la Junta de Andalucía, "que duda cabe, somos los primeros interesados en que así sea, en exigirle a la empresa que cumpla con sus obligaciones".

En este punto, el delegado de Educación ha subrayado que, desde que se produjo "esta una incidencia, nos hemos puesto a trabajar para que no se repita", si bien ha aclarado que es preciso "tener en cuenta también que el servicio de comedor es un servicio muy amplio y entonces lo que tenemos que trabajar, como ha ocurrido con esta incidencia, para que se subsane cuanto antes".

También, según ha añadido Copé, "estamos activando la participación en todos los centros educativos", para que "familias y empresas trabajen de la mano para la mejora del servicio", razón por la que "está contemplada una comisión de seguimiento que lo que hace es evaluar periódicamente el funcionamiento de los comedores escolares, y en eso también estamos, en activar esa participación de la comunidad educativa en los comedores".