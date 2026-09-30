Educación hace un "seguimiento concreto" de las incidencias en comedores escolares

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado que su departamento investiga y hace "un seguimiento concreto" de cada una de las incidencias que pueda haber en comedores escolares de la comunidad para "establecer medidas de corrección y de sanción si es necesaria".

Castillo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras las incidencias detectadas en tres comedores escolares de la provincia de Córdoba --donde se han denunciado menús insuficientes--, y otro en el municipio granadino de Albolote (Granada) tras el supuesto hallazgo de larvas de gusanos en el arroz.

La consejera ha hecho hincapié en que son más de 200.000 menús escolares diarios los que se sirven en el conjunto de la comunidad, ya sea en comedores de gestión directa o bien con empresas encargadas del servicio; y existe un seguimiento continuado.

Por un lado, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la cual inspecciona el cumplimiento por parte de las empresas de las condiciones del contrato y de que se sirvan los menús en las condiciones que están en los pliegos. Y por otra parte, con el programa Evacole de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, por el que inspectores de sanidad "comprueban" las comidas.

"Cuando hay una denuncia como ha ocurrido en este caso en el que al parecer había un menú que no estaba en buenas condiciones inmediatamente se mandan ambas inspecciones, la de Sanidad y la de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para comprobar qué es lo que está pasando".

La consejera ha querido pedir "disculpas a las familias, porque muchas veces --ha dicho-- es verdad que eso nos pasa, que nos toca un menú que no es el más atractivo, que tiene algún tipo de problema", aunque ha matizado que las redes sociales "lo magnifican todo" y "a veces cosas que dicen que están pasando en un comedor" luego no están ocurriendo de esa manera o en ese centro.

Preguntada sobre los casos concretos de la provincia de Córdoba y del CEIP Tínar de Albolote (Granada), Castillo ha dicho sobre el primero que se está investigando y en el segundo sí ha ido la inspección de la Agencia Pública Andaluza de Educación.