Efectivos del Infoca consiguen controlar el incendio forestal declarado en Luque (Córdoba)

Incendio forestal en Luque (Córdoba) declarado el sábado, 17 de octubre. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha controlado a las 19,00 horas de este sábado el incendio forestal declarado en la localidad cordobesa de Luque y que ha obligado la movilización de hasta tres medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, los efectivos de extinción continúan trabajado en la zona para controlar las llamas de este incendio que se encuentra activo desde aproximadamente las 12,46 horas de este sábado.

Ante este contexto, el Infoca desplazó a un total de tres medios aéreos, todos retirados. Asimismo, por vía terrestre permanecen trabajando cuatro grupos de bomberos forestales y un agente medioambiental.