Emacsa adjudica a un centro especial de empleo el servicio de jardinería de sus instalaciones por tres años

Instalación de Villa Azul de Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado la propuesta de adjudicación del servicio de jardinería de sus instalaciones a Servicios Integrales de Fincas de Andalucía SL, un centro especial de empleo de iniciativa social, por un período de tres años.

En una nota, Emacsa ha informado de que ha tramitado el contrato a través de un procedimiento reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social, por lo que tener esta condición era un requisito indispensable para participar en la licitación. Se trata de entidades que favorecen la integración laboral de personas con discapacidad y que deben cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente.

La adjudicación se divide en dos lotes. El primero comprende el servicio de jardinería de las instalaciones de producción, dependencias afines y oficinas centrales de Emacsa. El segundo, por su parte, corresponde a las instalaciones de depuración.

La adjudicación definitiva quedará condicionada a la presentación y comprobación de la documentación exigida en el procedimiento de contratación.