Emacsa continúa sus actuaciones preventivas en la red de saneamiento en el barrio de Santa Rosa

Un operario durante los trabajos. - EMACSA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) continúa desarrollando actuaciones de mantenimiento preventivo en la red de saneamiento de la ciudad. En esta ocasión ha puesto en marcha la rehabilitación de cerca de 300 metros del colector de la calle El Almendro, en el barrio de Santa Rosa.

Según ha indicado la empresa municipal en una nota, a través de esta intervención, Emacsa se anticipa al deterioro de la infraestructura, recupera sus condiciones estructurales y funcionales y prolonga su vida útil, evitando que en el futuro pueda resultar necesaria una actuación de mayor envergadura mediante la apertura de la calzada. Los trabajos se están realizando mediante una tecnología de rehabilitación sin zanja que permite actuar desde el interior de la propia conducción.

De esta forma, Emacsa interviene sobre los cerca de 300 metros de colector sin necesidad de abrir una zanja continua, evitando cortes de tráfico y reduciendo considerablemente las afecciones para los vecinos y la actividad habitual del barrio.

La directora gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, ha destacado que "seguimos apostando por anticiparnos y actuar sobre nuestra red antes de que sean necesarias intervenciones de mayor alcance. Este tipo de trabajos nos permite conservar mejor las infraestructuras, prolongar su vida útil y hacerlo, además, reduciendo al mínimo las molestias para los ciudadanos".

La actuación contempla la instalación de una manga curada 'in situ' mediante agua en el interior del colector existente. Una vez instalada y curada, la manga conforma una nueva estructura continua dentro de la conducción, recuperando las condiciones estructurales y funcionales previstas para la infraestructura sin necesidad de proceder a su sustitución.

Esta solución cobra especial importancia en una zona como Santa Rosa, caracterizada por un importante tránsito y actividad diaria. Frente a una intervención convencional, que requeriría la apertura de la vía a lo largo del tramo afectado, la rehabilitación sin zanja permite reducir de manera significativa la incidencia de los trabajos en superficie.

"Poder actuar sobre 300 metros de colector sin tener que abrir 300 metros de calle supone una ventaja importante para el barrio y para sus vecinos. Es una forma de mejorar nuestra red compatibilizando las necesidades de mantenimiento con el funcionamiento cotidiano de la ciudad", ha apostillado Carrillo.