Emacsa impulsa la digitalización del ciclo integral del agua en Córdoba con el apoyo de Schneider Electric y Aveva

Presentación de proyecto. - EMACSA

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) está desarrollando un ambicioso proyecto de transformación digital del ciclo integral del agua dentro de su estrategia de modernización y mejora continua del servicio con el apoyo tecnológico de Schneider Electric y Aveva.

Según ha indicado la empresa municipal en una nota, esta iniciativa, enmarcada en los objetivos del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se lleva a cabo con el acompañamiento del equipo de consultores expertos SE Advisory Services de Schneider Electric, como líder global en tecnología energética, que aporta la visión estratégica y la implementación de las soluciones Schneider Electric y Aveva, necesarias para la gestión avanzada de datos y la optimización de los procesos operativos.

El proyecto permitirá a Emacsa centralizar su operativa en una plataforma digital integrada basada en la gestión de información en tiempo real, la estandarización de procedimientos y la mejora de la capacidad de análisis. Este enfoque facilitará una toma de decisiones más ágil y precisa, reforzará la eficiencia en la explotación de las infraestructuras y permitirá anticiparse a los retos derivados del cambio climático y de la creciente presión sobre los recursos hídricos.

Uno de los desarrollos más relevantes es la implantación de un sistema avanzado para la gestión inteligente del parque de contadores, que permitirá procesar más de dos millones de datos procedentes de más de 100.000 equipos. Esta capacidad de análisis mejorará el conocimiento de los patrones de consumo, facilitará la detección temprana de fugas y contribuirá a un uso más eficiente y responsable del agua.

Asimismo, la iniciativa contempla la actualización de los sistemas de supervisión y control de las instalaciones y su integración en un entorno digital unificado, lo que permitirá disponer de una visión global y contextualizada del funcionamiento del sistema y avanzar hacia modelos de mantenimiento predictivo que incrementen la fiabilidad del servicio.

Como pilar fundamental de su proceso de transformación digital, Emacsa está impulsando la creación de un Centro de Operaciones Unificado, basado en tecnología Aveva, que permitirá disponer de una visión integrada del sistema, combinando información operativa, técnica y de negocio procedente de los distintos sistemas corporativos. Este modelo facilitará la coordinación entre áreas, eliminará silos de información y mejorará la planificación, el análisis y la respuesta ante incidencias, reforzando la capacidad de gestión y la eficiencia global de la compañía.

La directora-gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, ha destacado que "la transformación digital del ciclo integral del agua es una apuesta estratégica para mejorar la eficiencia en la gestión de nuestras infraestructuras y ofrecer un servicio cada vez más eficaz y de mayor calidad a la ciudadanía".

En este sentido, ha señalado que "proyectos como este permiten optimizar el uso de un recurso esencial, anticiparnos a los desafíos del futuro y reforzar el compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el servicio público".

Por su parte, el vicepresidente de Industrial Automation de Schneider Electric Iberia, Javier Figueras, ha subrayado que "la digitalización es clave para avanzar hacia una gestión del agua más eficiente, segura y resiliente, y la colaboración con Emacsa demuestra el valor de la tecnología para mejorar la sostenibilidad del recurso y la calidad del servicio".