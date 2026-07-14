Los embalses andaluces bajan del 80% de su capacidad por primera vez en los últimos cinco meses

Archivo - Crecida del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. Imagen de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 14 de julio, al 79,94% (8.861 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces se sitúan con 120 hm3 menos respecto a la última semana, bajando su reserva por primera vez del 80% en los últimos cinco meses. Fue el pasado 17 de febrero cuando superaron este porcentaje al situarse al 81,66% de su capacidad tras las intensas lluvias del tren de borrascas.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 45,37%, con 5.029 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.959 hm3 (53,76%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 80,4%, con 6.454 hm3, 92 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.542 hm3) y mejoran en 2.146 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.308 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 73%, con 857 hm3, ocho menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (558 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 633 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 182 hm3, al 79,5% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (181 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con 13 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 195 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 82,9% de su capacidad total, con 1.368 hm3, 17 menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 545 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 823, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (748 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 75,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 1007 hm3 (el 1,8% de la capacidad total de los embalses).