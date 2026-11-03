Los embalses andaluces continúan perdiendo agua aunque se mantienen por encima del 68% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del pantano de Bornos (Cádiz). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las embalses andaluces continúan bajando sus reservas y encadenan más de cinco meses de pérdidas, situándose este martes 3 de noviembre al 68,27% de su capacidad (7.568 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

Concretamente, comparando con la pasada semana las reservas han descendido 30 hm3. No obstante, cuentan con 2.924 hm3 más respecto a la misma semana de 2025.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 33 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 35,03%, con 3.883 hm3, aunque pierden cinco hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 68,2%, con 5.476 hm3, 19 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.689 hm3) y mejoran en 2.165 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.311 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 62,4%, con 732 hm3, cuatro menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (440 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 507 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva se mantienen prácticamente igual respecto a la pasada semana situándose en 137 hm3, al 59,8% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (151 hm3) es ligeramente superior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con diez hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 147 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 74,1% de su capacidad total, con 1.223 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 544 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 679, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (603 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 56% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.402 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 407 hm3 (el 0,7% de la capacidad total de los embalses).