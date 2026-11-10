Los embalses andaluces continúan perdiendo agua a pesar de las últimas lluvias y se mantienen por encima del 68%

Archivo - Imagen de archivo del embalse del Gergal desembalsando agua. En Gillena, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las embalses andaluces continúan bajando sus reservas y encadenan más de cinco meses de pérdidas, situándose este martes 10 de noviembre al 68,16% de su capacidad (7.555 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

Concretamente, comparando con la pasada semana las reservas han descendido 30 hm3. No obstante, cuentan con 2.929 hm3 más respecto a la misma semana de 2025.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 32 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 35,39%, con 3.923 hm3, aunque aumenta 40 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 68,1%, con 5.469 hm3, siete hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.712 hm3) y mejoran en 2.162 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.307 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 62,1%, con 729 hm3, tres menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (444 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 500 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva aumentan ligeramente respecto a la pasada semana situándose en 138 hm3, al 60,3% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (154 hm3) es ligeramente superior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 146 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 73,8% de su capacidad total, con 1.219 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 546 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 673, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (613 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 55,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.000 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 402 hm3 (el 0,7% de la capacidad total de los embalses).