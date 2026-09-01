Los embalses andaluces continúan perdiendo agua y se sitúan al 72,84% de su capacidad

Archivo - Embalse de La Viñuela (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 1 de septiembre al 72,84% (8.074 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.948 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 46,25% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 38,57%, con 4.366 hm3, pero pierden 88 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 72,59%, con 5.829 hm3, 81 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.970 hm3) y mejoran en 2.183 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.646 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 67,55%, con 793 hm3, diez menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (493 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 571 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 166 hm3, al 72,49% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (161 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 176 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 77,89% de su capacidad total, con 1.286 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 552 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 734, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (654 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 64,0% de su capacidad, con 35.875 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Miteco, disminuyendo durante este período en 495 hm3 (el 0,9% de la capacidad total de los embalses).