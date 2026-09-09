Gavira reivindica en Jerez (Cádiz) el mundo ecuestre como "seña de identidad" y "motor turístico" de Andalucía

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, durante una visita a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha reivindicado este miércoles en Jerez de la Frontera (Cádiz) el mundo ecuestre como una de las grandes "señas de identidad" de Andalucía y como un "motor" para reforzar la oferta turística y generar actividad económica y empleo.

Durante una visita a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Gavira ha destacado la vinculación de Jerez y de la provincia de Cádiz con el caballo y ha defendido un modelo turístico que apueste por aquello que "diferencia a Andalucía frente a otros destinos".

La visita coincide con la celebración en Jerez del Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo, que reúne esta semana a 74 binomios procedentes de 22 países, reforzando la proyección internacional de la ciudad y de Andalucía vinculada al mundo del caballo.

"Andalucía tiene que competir precisamente con aquello que nadie puede copiar: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra forma de entender la vida", ha señalado.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha destacado que el turismo ecuestre "permite unir tradición, cultura, deporte y turismo". "Jerez es conocida en todo el mundo por sus vinos, por el flamenco, por el motor y por el caballo. Tenemos que cuidar ese patrimonio y conseguir que genere cada vez más oportunidades para esta tierra".

Gavira ha recorrido las instalaciones de la Real Escuela acompañado, entre otros, por su director gerente, Rafael Olvera; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; la delegada territorial María Jesús Herencia; el primer teniente de alcaldesa de Jerez, Agustín Muñoz, y el delegado municipal de Turismo, Antonio Real.