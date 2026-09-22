Los embalses andaluces inician el otoño al 70,5% de su capacidad, diez puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces inician el otoño al 70,57% (7.822 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), diez puntos más que la media nacional que se sitúa este martes, 22 de septiembre, al 60,3% de su capacidad, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.958 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 43,89% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 34 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 36,5%, con 4.046 hm3, pero pierden 55 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 70,3%, con 5.644 hm3, 57 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.795 hm3) y mejoran en 2.191 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.453 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 65,1%, con 764 hm3, siete menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (468 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 545 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 155 hm3, al 67,7% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (154 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con cinco hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 159 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 76,3% de su capacidad total, con 1.259 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 551 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 708, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (629 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 60,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.801 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 669 hm3 (el 1,2% de la capacidad total de los embalses).