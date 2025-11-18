Los embalses andaluces repuntan con 270 hm3 más en una semana tras el paso de la borrasca Claudia

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Los Melonares (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 44,18% (4.896 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone un incremento de 270 hm3 respecto a hace una semana a causa del paso de la borrasca Claudia por la comunidad, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 6,93 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,25%, con 4.128 hm3 y 10,36 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.748 hm3. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 44,07%, con 3.538 hm3, lo que se traduce en 231 más en una semana.

En relación, superan la media de los diez últimos años (2.873 hm3); y mejoran en 741 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.797 hm3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, asciende al 42,93% y sube así a los 504 hectómetros cúbicos registrados, un aumento total de cuatro hm3 en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (449 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 322 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 164 hm3, lo que significa 18 más que hace una semana, y se sitúan al 71,61% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por debajo (157 hm3), y cuentan con once hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 175 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube al 41,79% de su capacidad total, con 690 hm3, lo que viene siendo 17 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 236 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 454, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (649 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 53,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.886 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 1.094 hm3 (el 2,0% de la capacidad total actual de los embalses).